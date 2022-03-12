За плакаты без слов и чистые листки бумаги в России задерживают людей

Пока украинцы в оккупированных захватчиками городах проводят акции протеста прямо под дулами автоматов орков – в России люди выходят на улицы с пустыми плакатами. Однако даже за это их задерживает полиция.

Об этом сообщили в телеграм-канале Pravda Gerashchenko. Уже известно о 2 таких случаях в Иваново и Нижнем Новгороде.

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"********" – как дискредитация армии

Отмечается, что на жителя Иваново Михаила Гусева "добросовестные" российские полицейские составили протокол. В нем говорится о дискредитации армии плакатом с надписью "********".

На плакате не было ничего, кроме 8 значков "*". Никаких слов и картинок.



В России задержали мужчину за плакаты с пиктограммами / Фото из российского телеграм-канала

А у нее на листе – ничего

В Нижнем Новгороде "преданная своему делу" российская полиция тоже не уставала отлавливать "врагов народа". Там задержали девушку за белый лист бумаги. Вероятно он тоже дискриминирует "вторую армию мира".

Не с тем выходите

"Не с листами бумаги надо выходить, а с "коктейлями Молотова" и брусчаткой, а потом сами знаете с чем. Россия вставай!", – подытожили в заметке.

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