За плакаты без слов и чистые листки бумаги в России задерживают людей
Источник:Pravda Gerashchenko
Пока украинцы в оккупированных захватчиками городах проводят акции протеста прямо под дулами автоматов орков – в России люди выходят на улицы с пустыми плакатами. Однако даже за это их задерживает полиция.
Об этом сообщили в телеграм-канале Pravda Gerashchenko. Уже известно о 2 таких случаях в Иваново и Нижнем Новгороде.
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"********" – как дискредитация армии
Отмечается, что на жителя Иваново Михаила Гусева "добросовестные" российские полицейские составили протокол. В нем говорится о дискредитации армии плакатом с надписью "********".
На плакате не было ничего, кроме 8 значков "*". Никаких слов и картинок.
В России задержали мужчину за плакаты с пиктограммами / Фото из российского телеграм-канала
А у нее на листе – ничего
В Нижнем Новгороде "преданная своему делу" российская полиция тоже не уставала отлавливать "врагов народа". Там задержали девушку за белый лист бумаги. Вероятно он тоже дискриминирует "вторую армию мира".
Не с тем выходите
"Не с листами бумаги надо выходить, а с "коктейлями Молотова" и брусчаткой, а потом сами знаете с чем. Россия вставай!", – подытожили в заметке.
Протесты в России: последнее
- На Невском проспекте в Санкт-Петербурге россияне организовали большой митинг против вторжения их государства в Украину. Они стояли с плакатами, на которых быди написаны лозунги "Остановите войну", "Нет войне" и тому подобное.
- На российских антивоенных митингах все популярнее становится новый символ. Он не ассоциируется с российским милитаризмом – бело-сине-белый флаг.
- Российские юристы по состоянию на 6 марта зафиксировали 34 сообщения о необоснованном применении физической силы и спецсредств силовиками. Российские "правоохранители" применили к людям электрошокеры, а также избивали и случайных прохожих.