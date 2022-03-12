Про це повідомили у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko. Уже відомо про 2 таких випадки в Іваново та Нижньому Новгороді.
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"********" – як дискредитація армії
Зазначається, що на мешканця Іваново Михайла Гусєва "сумлінні" російські поліціянти склали протокол. У ньому мовиться про дискредитацію армії плакатом із написом "********".
На плакаті не було нічого, окрім 8 піктограм "*". Жодних слів та картинок.
У Росії затримали чоловіка за плакати з піктограмами / Фото з російського телеграм-каналу
А в неї на аркуші – нічого
У Нижньому Новгороді "віддана своїй справі" російська поліція теж не стомлювалась відловлювати "ворогів народу". Там затримали дівчину за білий аркуш паперу. Ймовірно він теж дискримінує "другу армію світу".
Не з тим виходите
"Не з аркушами паперу треба виходити, а з "коктейлями Молотова" та бруківкою, а потім самі знаєте з чим. Росія вставай!", – підсумували в дописі.
Протести в Росії: останнє
- На Невському проспекті в Санкт-Петербурзі росіяни організували великий мітинг проти вторгнення їхньої держави в Україну. Вони стояли з плакатами, на яких написані гасла "Зупиніть війну", "Ні війні" тощо.
- На російських антивоєнних мітингах дедалі популярнішим стає новий символ. Він не асоціюється з російським мілітаризмом – біло-синьо-білий прапор.
- Російські юристи станом на 6 березня зафіксували 34 повідомлення про необґрунтоване застосування фізичної сили та спецзасобів силовиками. Російські "правоохоронці" застосували до людей електрошокери, а також били й випадкових перехожих.