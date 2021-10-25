За полтора года работы камеры автофиксации "заработали" почти пол миллиарда гривен

Сейчас в Украине работает 201 камера видеофиксации. За пол года благодаря им удалось взыскать с нарушителей 400 миллионов гривен.

Такую сумму взыскали с нарушителей с 1 июня 2020 года. Об этом в эфире телеканала заявили правоохранители.

Интересно В десятки и сотни раз: штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине ощутимо выросли

Более 80% водителей оплатили штраф в первые 10 дней. Ведь это льготный период, когда взимают лишь половину суммы штрафа.

Заметим, за полтора года работы камер количество аварий на участках, где они установлены – снизилось.

Что известно об автофиксации нарушений ПДД

До 2024 года в Украине хотят установить 1,5 тысячи стационарных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Каждый такой прибор позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

До конца года в областях установят около 400 систем автофиксации.

Последние ДТП в Украине