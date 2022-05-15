За последние 2 суток в России попытались поджечь три военкомата в разных регионах
Источник:Медуза
Россияне боятся мобилизации, которая вынудит ехать на войну против Украины. Иногда они даже готовы хоть как-то бороться за сохранение своей жизни.
Россия лихорадочно ищет способы пополнения своих подразделений, понесших огромные потери в войне против Украины. Дела идут не так, как хотелось оккупантам – они переоценили силу своей пропаганды.
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Поджоги военкоматов в России
В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. Российские СМИ сообщают о том, что за последние двое суток это уже третья попытка сжечь помещение, где российская армия набирает молодое "пушечное мясо". Попытки поджогов военкоматов были зафиксированы в Волгограде, а также в Ростовской и Рязанской областях.
Также сообщается, что после начала войны против Украины таких случаев было как минимум 11. Новости о потерях в Украине дошли до России, и ехать на верную смерть российская молодежь не хочет. У Российской армии проблемы и с контрактниками – новости о том, что они не получают обещанных выплат, также быстро приобрели популярность.
Потери россиян в Украине: последние новости
- Украинские герои выложили в сеть переговоры российских оккупантов с флагманского крейсера "Москва", ушедшего ко дну Черного моря. На записи оккупанты сообщают о 2 попаданиях и пробоинах. Напомним, рашисты лгали на весь мир о том, что причиной затопления "Москвы" была неудачная буксировка во время шторма.
- 810 бригада Черноморского флота России понесла большие потери. Враг пытается удержать силы бригады пополнением из других подразделений. Моральное состояние российских солдат крайне низкое – большие потери заставляют их думать только о том, как вернуться домой живыми.
- Легендарная Чернобаевка продолжает вести счет на уничтожение российских оккупантов. Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, уже 20 раз наши герои уничтожали врага возле этого населенного пункта.
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