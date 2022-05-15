За последние 2 суток в России попытались поджечь три военкомата в разных регионах

Россияне боятся мобилизации, которая вынудит ехать на войну против Украины. Иногда они даже готовы хоть как-то бороться за сохранение своей жизни.

Россия лихорадочно ищет способы пополнения своих подразделений, понесших огромные потери в войне против Украины. Дела идут не так, как хотелось оккупантам – они переоценили силу своей пропаганды.

Читайте также Путин проснулся среди новостей "Украина победила": сеть гудит мемами о Евровидении-2022

Поджоги военкоматов в России

В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. Российские СМИ сообщают о том, что за последние двое суток это уже третья попытка сжечь помещение, где российская армия набирает молодое "пушечное мясо". Попытки поджогов военкоматов были зафиксированы в Волгограде, а также в Ростовской и Рязанской областях.

Также сообщается, что после начала войны против Украины таких случаев было как минимум 11. Новости о потерях в Украине дошли до России, и ехать на верную смерть российская молодежь не хочет. У Российской армии проблемы и с контрактниками – новости о том, что они не получают обещанных выплат, также быстро приобрели популярность.

Потери россиян в Украине: последние новости

Украинские герои выложили в сеть переговоры российских оккупантов с флагманского крейсера "Москва", ушедшего ко дну Черного моря. На записи оккупанты сообщают о 2 попаданиях и пробоинах. Напомним, рашисты лгали на весь мир о том, что причиной затопления "Москвы" была неудачная буксировка во время шторма.

810 бригада Черноморского флота России понесла большие потери. Враг пытается удержать силы бригады пополнением из других подразделений. Моральное состояние российских солдат крайне низкое – большие потери заставляют их думать только о том, как вернуться домой живыми.

Легендарная Чернобаевка продолжает вести счет на уничтожение российских оккупантов. Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, уже 20 раз наши герои уничтожали врага возле этого населенного пункта.

Читайте также – Путину не дадут провести мобилизацию: видео