За последние 2 суток в России попытались поджечь три военкомата в разных регионах

15 мая 2022 , 16:57
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Источник:

Медуза

Россияне боятся мобилизации, которая вынудит ехать на войну против Украины. Иногда они даже готовы хоть как-то бороться за сохранение своей жизни.

Россия лихорадочно ищет способы пополнения своих подразделений, понесших огромные потери в войне против Украины. Дела идут не так, как хотелось оккупантам – они переоценили силу своей пропаганды.

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Поджоги военкоматов в России

В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. Российские СМИ сообщают о том, что за последние двое суток это уже третья попытка сжечь помещение, где российская армия набирает молодое "пушечное мясо". Попытки поджогов военкоматов были зафиксированы в Волгограде, а также в Ростовской и Рязанской областях.

Также сообщается, что после начала войны против Украины таких случаев было как минимум 11. Новости о потерях в Украине дошли до России, и ехать на верную смерть российская молодежь не хочет. У Российской армии проблемы и с контрактниками – новости о том, что они не получают обещанных выплат, также быстро приобрели популярность.

Потери россиян в Украине: последние новости

  • Украинские герои выложили в сеть переговоры российских оккупантов с флагманского крейсера "Москва", ушедшего ко дну Черного моря. На записи оккупанты сообщают о 2 попаданиях и пробоинах. Напомним, рашисты лгали на весь мир о том, что причиной затопления "Москвы" была неудачная буксировка во время шторма.
  • 810 бригада Черноморского флота России понесла большие потери. Враг пытается удержать силы бригады пополнением из других подразделений. Моральное состояние российских солдат крайне низкое – большие потери заставляют их думать только о том, как вернуться домой живыми.
  • Легендарная Чернобаевка продолжает вести счет на уничтожение российских оккупантов. Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, уже 20 раз наши герои уничтожали врага возле этого населенного пункта.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська