На севере Харьковской области тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий: какая там ситуация

российские убийцы атакуют населенные пункты в Харьковской области из артиллерии, танков и минометов. Украинские защитники пытаются вытеснить захватчиков из Дергачевщины.

Об этом рассказал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Он отметил, что от обстрелов страдают Дергачи, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дементиевка, Новое, Питомник и Русская Лозовая.

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"В районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов продолжаются тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевщины. Вооруженные Силы Украины делают для этого все возможное", – написал Задоренко.

Что происходит в Дергачах

В Дергачах 11 августа работники городского совета, волонтеры и соцработники предоставляли местным гуманитарную помощь. Также поддержку оказали санаторию "Берминводы". Там живут люди, переехавшие из зоны активных боевых действий.

В Дергачах разрушены здания, поэтому члены Корпуса общественной безопасности проводили работы по благоустройству, разгребали руины и отремонтировали 2 крыши в домах одиноких пенсионеров. В городе были повреждены электросети и система газоснабжения. Их частично восстановили.

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