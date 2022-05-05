За сутки 4 мая ВСУ уничтожили 9 воздушных целей: самолеты, ракеты, БПЛА

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. Лишь 4 мая они сбили несколько самолетов и беспилотников захватчиков.

Кроме того, бойцы ВСУ ликвидируют личный состав оккупационных войск. С начала войны они уже уничтожили 24,5 тысячи вражеских солдат. Также российские захватчики остались без свыше тысячи танков и 2,6 тысяч боевых бронированных машин.

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Защитники поразили 9 воздушных целей оккупантов

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. В общей сложности 4 мая защитники уничтожили 9 воздушных целей. Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили:

2 вражеских самолета, предварительно истребители Су-30,

2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",

3 крылатые ракеты.

В свою очередь, зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск уничтожили еще 2 БПЛА оккупантов.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", – подытожили защитники.

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Кратко о потерях оккупантов в Украине

На юге 3 мая украинские защитники ликвидировали полсотни оккупантов. Кроме того, они уничтожили 7 складов с вооружением и вывели из строя технику врага.

В сети появилось очередное видео от группировки "Восток". На ролике можно увидеть, как военные бригады имени гетмана Ивана Сагайдачного превращают технику захватчиков в металлолом.

Кроме того, наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские беспилотники. В частности, над Донбассом приземлили 3 БПЛА "Орлан" и одну ракету, а в небе над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили еще один беспилотник.

Также с помощью турецких "Байрактаров" удалось уничтожить вражеские позиции на острове Змеиный.

ВСУ удалось ликвидировать часть 38-й мотострелковой бригады. Ее обезвредили на 60%.

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