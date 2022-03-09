За сутки в безопасные места удалось эвакуировать более 40 тысяч женщин и детей – Арахамия
Источник:фейсбук Давида Арахамии
Украинцев эвакуируют из опасных городов из-за обстрелов оккупантов. Только за сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей из всех уголков Украины.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия. По его словам, пытались вывезти 100 тысяч человек, но не получилось.
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Он поблагодарил Ирину Верещук за содействие в создании гуманитарных коридоров.
Работаем дальше, наиболее проблемные участки Мариуполь, Харьков и Киевская область,
– написал Арахамия.
Добавим, что за день из Киевщины удалось вывезти около 700 – 800 человек. В то же время из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов, в которых было более тысячи человек. Также по гуманитарному коридору движется 6 тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей.
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Текст публикации Давида Арахамии:
В сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось. Спасибо Ирина Верещук. Работаем дальше, наиболее проблемные участки Мариуполь, Харьков и Киевская область.