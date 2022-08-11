За сутки на Юге поражены командные пункты 49 армии, береговой охраны и БТГр десантников

11 августа 2022 , 01:14
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Источник:

ОК "Юг"

россияне на Юге потеряли почти полсотни единиц личного состава. Также у оккупантов стало меньше на 2 склада.

Это одни из результатов работы Вооруженных сил Украины в течение 10 августа. Стоит вспомнить, что в ОВА объяснили, уменьшились ли в Николаеве обстрелы после "исходного рейда".

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россия имеет новые потери на Юге Украины 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что наши бойцы 10 августа 6 раз атаковали врага с помощью авиации. 

Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе (на Херсонщине – 24 канал),
– сообщило командование. 

Там также добавили, что дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одну ячейку техники в Баштанском районе Николаевской области. 

По результатам отработки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:

  • 41 оккупант;
  • 3 гаубицы "Мста-Б";
  • 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

Однако окончательные результаты еще дознаются. Кроме этого:

  • в районе Новокаменки – наши силы нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск военно-морского флота россии;
  • у Красного Маяка – 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления;
  • в Ищенке – ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии;
  • а в районе Барвинка – по складу боеприпасов.

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Автор: Діана Квасневська