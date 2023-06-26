ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 4 роты оккупантов и много техники: адское видео
Источник:Александр Тарнавский
Наши защитники продолжают молниеносно ликвидировать противников. Так, за прошедшие сутки на Таврическом направлении Силам обороны удалось выполнить около тысячи огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также констатировал, что наши воины уверенно продвигаются вперед и уже есть освобождены территории.
Смотрите также Ровнополь под контролем ВСУ: показываем на карте освобожденное село
Силы обороны испепеляют противника
По данным Тарнавского, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 450 обстрелов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.Справочно. Численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих в зависимости от страны и функционального назначения.
Кроме того, наши воины уничтожили 15 единиц военной техники противника. Среди них:
- 4 ББМ,
- 2 БПЛА "Supercam",
- самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
- автомобильная техника,
- склад боеприпасов противника.
ВСУ ликвидировали состав боеприпасов окупантов: смотрите видео
Безумные потери России
Только за минувшие сутки в Кобзон отправилось 950 вражеских бойцов. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 окупантов.
Добавим, что противник массово теряет свою технику. За 16 месяцев ВСУ превратили в металлолом:
- танков – 4031 (+1) единица;
- боевых бронированных машин – 7820 (+14) единиц;
- артиллерийских систем – 4055 (+21) единиц;
- РСЗО – 624 единицы;
- средства ПВО – 385 единиц;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 308 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10) единицы;
- крылатые ракеты – 1 259 единиц;
- корабли – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6751 (+16) единица;
- специальной техники – 557 (+5) единиц.