За сутки в Бердянске прогремели 18 взрывов
Во временно оккупированном Бердянске сутки на 21 июня прошли крайне неспокойно. За это время в месте прогремели почти два десятка взрывов.
Однако это не дело рук партизан. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья.
Внимание Россияне могли сами устроить теракты в Мелитополе и Бердянске на "день России", – ISW
По его словам, так россияне уже долго пытаются что-то сделать с боеприпасами, которые перевозил большой десантный корабль "Саратов". К слову, его потопили 24 марта.
Мы можем только представить, какое количество боеприпасов не попало в российские войска из-за удачной нашей атаки. Оккупанты до сих пор не могут навести порядок на причале и постоянно достают боеприпасы из воды.
– рассказал журналист.
Это не дает им спокойно жить, и россияне вынуждены уничтожать их путем ликвидации. Только за вчерашний день местные жители насчитали там 18 взрывов в течение дня.Напомним! Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске 12 июня также прогремели взрывы. Вероятно, устроили их российские власти, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирное население. Такое мнение высказали в Институте изучения войны. Заметим, что взрывы произошли в так называемый "день России".
На Запорожье уничтожили 14 россиян и кучу техники
Тем временем на фронте продолжаются артиллерийские перестрелки. Наши защитники за предыдущие сутки с помощью аэроразведки уничтожили на Запорожье:
- ориентировочно 14 россиян;
- еще 17 врагов ранили;
- также сожгли 3 бронемашины;
- обнаружили и ликвидировали опорный пункт вражеского взвода, блиндаж и наблюдательный пункт.
Общие потери оккупантов
ВСУ по состоянию на 21 июня ликвидировали уже 34 100 российских оккупантов. За сутки уничтожили 300 захватчиков.
Кроме этого, оккупанты потеряли в технике:
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3606,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей /катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
- специальной техники – 59.
Генштаб ВСУ подчеркнул, что эти данные – приблизительны. Подсчет точного количества ликвидированных врагов затрудняют интенсивные боевые действия.