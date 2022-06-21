За сутки в Бердянске прогремели 18 взрывов

Во временно оккупированном Бердянске сутки на 21 июня прошли крайне неспокойно. За это время в месте прогремели почти два десятка взрывов.

Однако это не дело рук партизан. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья.

Внимание Россияне могли сами устроить теракты в Мелитополе и Бердянске на "день России", – ISW

По его словам, так россияне уже долго пытаются что-то сделать с боеприпасами, которые перевозил большой десантный корабль "Саратов". К слову, его потопили 24 марта.

Мы можем только представить, какое количество боеприпасов не попало в российские войска из-за удачной нашей атаки. Оккупанты до сих пор не могут навести порядок на причале и постоянно достают боеприпасы из воды.

– рассказал журналист.

Это не дает им спокойно жить, и россияне вынуждены уничтожать их путем ликвидации. Только за вчерашний день местные жители насчитали там 18 взрывов в течение дня.

На Запорожье уничтожили 14 россиян и кучу техники

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске 12 июня также прогремели взрывы . Вероятно, устроили их российские власти, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирное население. Такое мнение высказали в Институте изучения войны. Заметим, что взрывы произошли в так называемый "день России".

Тем временем на фронте продолжаются артиллерийские перестрелки. Наши защитники за предыдущие сутки с помощью аэроразведки уничтожили на Запорожье:

ориентировочно 14 россиян;

еще 17 врагов ранили;

также сожгли 3 бронемашины;

обнаружили и ликвидировали опорный пункт вражеского взвода, блиндаж и наблюдательный пункт.

Общие потери оккупантов

ВСУ по состоянию на 21 июня ликвидировали уже 34 100 российских оккупантов. За сутки уничтожили 300 захватчиков.

Кроме этого, оккупанты потеряли в технике:

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537,

специальной техники – 59.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что эти данные – приблизительны. Подсчет точного количества ликвидированных врагов затрудняют интенсивные боевые действия.

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