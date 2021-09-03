За три недели до выборов: рейтинг блока Меркель обвалился до рекордно низкого уровня

В Германии рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС упал до рекордно низкого уровня. Это случилось за три недели до парламентских выборов в стране.

Блок ХДС/ХСС получил самое низкое значение, которое имел блок в этом опросе. Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend.

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Блок ХДС/ХСС получил бы 20% голосов

Если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, блок ХДС/ХСС получил бы 20% голосов – на 7 пунктов меньше по сравнению с предыдущим месяцем,

– говорится в сообщении.

Лидирует в рейтинге Социал-демократическая партия – она ​​улучшила свои позиции на 7 пунктов до 25%.

На третьем месте с 16% поддержкой идут "зеленые", однако партия снизила рейтинг на 3 пункта за месяц.

Далее – "Свободные демократы" с 13% (1), права "Альтернатива для Германии" – 12% (2) и партия "Левые" – 6%.

35% опрошенных предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ, что на 5 пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24% – хотят, чтобы ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6%),

– выяснили в опросе.

Более того, каждый восьмой (13% -2) выступает за коалицию, возглавляемую "Зелеными". Однако 28% (+3) опрошенных не высказывают предпочтения в этом контексте.

Голосование на канцлера: за Шольца – 43%

Если бы канцлера Германии выбирали прямым голосования, то:

за лидера СДПГ Олафа Шольца проголосовали бы 43% избирателей;

за главы Христианско-демократического союза Армина Лашета – 16%;

за лидера "Зеленых" Анналену Бербок – 12% граждан.

кстати, 29% – до сих пор не могут или не хотят выбирать кого-то из этих политиков.

Коротко о выборах в Германии