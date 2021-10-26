За уклонение – тюрьма: Россия готовит на Донбассе "призыв" на зимние сборы

Российские оккупационные силы продолжают наращивать боевые возможности. Боевики расширили список категорий для местного населения, которое должно участвовать в боевой подготовке.

На территории оккупированной Луганщины и Донетчины уже развернули полевые лагеря. Именно в них должны проживать и тренироваться граждане, которых призовут на "зимние сборы".

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"Зимние сборы" продлятся 6 месяцев

Украинские разведчики рассказали, что сборы теоретически продлятся 6 месяцев и в них будут участвовать те люди, которых раньше не призывали. Среди них и студенты высших учебных заведений.

За уклонение от "призыва" оккупанты угрожают лишением свободы. Срок, на который можно попасть за решетку – до 6 лет.

Ранее оккупанты проводили на Донбассе боевые учения

Отметим, что только в начале октября оккупанты устроили на Донбассе учения с боевой стрельбой. Таким образом, наемники в очередной раз проигнорировали договоренности о прекращении режима тишины.

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Также Россия продолжает стягивать вооружение на оккупированные территории Украины. Более того, запрещенную военную технику разместили в жилых районах Донбасса. В частности в оккупированных населенных пунктах наблюдатели зафиксировали "Град", гаубицу и противотанковую ракету.