За ущерб от войны, – Малюська назвал один из ключевых источников доходов для компенсаций

Украинское государство уже приготовило механизмы компенсации гражданам, потерявшим свое имущество в результате ведения боевых действий с Россией. В то же время, пока есть определенные проблемы, чтобы начать такие выплаты.

Об этом 24 каналу сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска. Он подчеркнул, что механизмы для выплат компенсаций уже создали, и их сразу несколько.

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Механизмы компенсаций

По его словам, сейчас есть механизм подачи заявлений в приложение Действие, а также механизм оценки специальными комиссиями областных военных администраций, которые уже начали составлять акты с оценкой и описанием ущерба человеческому имуществу. То есть, они уже активно функционируют.

Однако ключевая история заключается не в том, как создать механизм выплат, а – откуда взять деньги,

– заявил Малыш.

Ключевой источник выплат украинцам

Как он отметил, поскольку на нынешнем этапе Украина сражается с Россией, то практически все расходы государственного бюджета направлены на ведение военных действий. Кроме того, деньги выделяют также на базовые и важнейшие социальные платежи или расходы на содержание существования государства.

Малюска объяснил, что сейчас наша страна не может позволить себе широкомасштабные компенсационные выплаты, а только точечные. Соответственно в ближайшей перспективе начало выдачи таких выплат связано с получением доступа к российским активам.

Российские активы, которые мы будем отбирать, будут направлены на компенсации. То есть это один из ключевых источников доходов выплат украинским гражданам и нашему бизнесу за ущерб от войны, которую развязала Россия против Украины,

– заметил Малыш.

Он подчеркнул, что в таком решении есть прямая причинно-следственная связь. В то же время подчеркнул, что как только Украина получит российские активы – сразу же приступит к работе компенсационных механизмов.

Дополнительный источник компенсаций

Министр также рассказал о еще одном источнике выплат компенсаций нашим гражданам. По его словам, это будут доходы государственного бюджета, а также помощь международных партнеров. Впрочем, он подчеркнул, что она поступит не быстрее, чем после окончания русско-украинской войны.

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"То есть, когда восстановится экономика и появятся деньги международных партнеров дополнительные к тем, которые нам будут нужны, чтобы удерживать стабильную ситуацию", - подытожил Малюска.

Малыш рассказал о ключевом источнике доходов для компенсаций: смотрите видео



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