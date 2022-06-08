За ущерб от войны, – Малюська назвал один из ключевых источников доходов для компенсаций
Украинское государство уже приготовило механизмы компенсации гражданам, потерявшим свое имущество в результате ведения боевых действий с Россией. В то же время, пока есть определенные проблемы, чтобы начать такие выплаты.
Об этом 24 каналу сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска. Он подчеркнул, что механизмы для выплат компенсаций уже создали, и их сразу несколько.
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Механизмы компенсаций
По его словам, сейчас есть механизм подачи заявлений в приложение Действие, а также механизм оценки специальными комиссиями областных военных администраций, которые уже начали составлять акты с оценкой и описанием ущерба человеческому имуществу. То есть, они уже активно функционируют.
Однако ключевая история заключается не в том, как создать механизм выплат, а – откуда взять деньги,
– заявил Малыш.
Ключевой источник выплат украинцам
Как он отметил, поскольку на нынешнем этапе Украина сражается с Россией, то практически все расходы государственного бюджета направлены на ведение военных действий. Кроме того, деньги выделяют также на базовые и важнейшие социальные платежи или расходы на содержание существования государства.
Малюска объяснил, что сейчас наша страна не может позволить себе широкомасштабные компенсационные выплаты, а только точечные. Соответственно в ближайшей перспективе начало выдачи таких выплат связано с получением доступа к российским активам.
Российские активы, которые мы будем отбирать, будут направлены на компенсации. То есть это один из ключевых источников доходов выплат украинским гражданам и нашему бизнесу за ущерб от войны, которую развязала Россия против Украины,
– заметил Малыш.
Он подчеркнул, что в таком решении есть прямая причинно-следственная связь. В то же время подчеркнул, что как только Украина получит российские активы – сразу же приступит к работе компенсационных механизмов.
Дополнительный источник компенсаций
Министр также рассказал о еще одном источнике выплат компенсаций нашим гражданам. По его словам, это будут доходы государственного бюджета, а также помощь международных партнеров. Впрочем, он подчеркнул, что она поступит не быстрее, чем после окончания русско-украинской войны.
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"То есть, когда восстановится экономика и появятся деньги международных партнеров дополнительные к тем, которые нам будут нужны, чтобы удерживать стабильную ситуацию", - подытожил Малюска.
Малыш рассказал о ключевом источнике доходов для компенсаций: смотрите видео
Позиция глав государств по взысканию денег из России
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно должна получить ответ на все, что сделала в Украине с 2014 года. Он подчеркнул, что есть три важных шага, которые должна сделать Украина – освобождение территорий, привлечение к ответственности всех военных преступников и взыскание компенсации из государства-агрессорки.
- Он подчеркнул, что наша власть уже активно работает над тем, чтобы это стало возможным. Президент отметил, что Россия должна заплатить за каждый сожженный дом, разрушенную школу или больницу и за все другие уничтожения, которые они совершили на нашей земле.
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