Про це 24 каналу повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. Він наголосив, що механізми для виплат компенсацій вже створили, і їх є одразу декілька.

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Механізми компенсацій

За його словами, зараз є механізм подачі заяв у застосунок Дія, а також механізм оцінки спеціальними комісіями обласних військових адміністрацій, які вже почали складати акти з оцінкою та описом збитків людського майна. Тобто вони вже активно функціонують.

Однак ключова історія полягає не в тому, як створити механізм з виплат, а – звідки взяти гроші,

– заявив Малюська.

Ключове джерело виплат українцям

Як він зазначив, оскільки на теперішньому етапі Україна воює з Росією, то практично усі витрати державного бюджету спрямовані на ведення воєнних дій. Крім того, гроші виділяють також на базові та найважливіші соціальні платежі чи витрати для утримання існування держави.

Малюська пояснив, що зараз наша країна не може дозволити собі широкомасштабні компенсаційні виплати, а лише – точкові. Відповідно в найближчій перспективі початок видачі таких виплат пов'язаний з отриманням доступу до російських активів.

Російські активи, які ми відбиратимемо, спрямують на компенсації. Тобто це одне з ключових джерел доходів виплат українським громадянам та нашому бізнесу за збитки від війни, яку розв'язала Росія проти України,

– зауважив Малюська.

Він підкреслив, що в такому рішенні є прямий причинно-наслідковий зв'язок. Водночас наголосив, що як тільки Україна отримає російські активи – одразу ж розпочне роботу компенсаційних механізмів.

Додаткове джерело компенсацій

Міністр також розповів про ще одне джерело виплат компенсацій нашим громадянам. За його словами, це будуть, доходи державного бюджету, а також допомога міжнародних партнерів. Утім, він наголосив, що вона надійде не швидше, ніж після закінчення російсько-української війни.

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"Тобто коли відновиться економіка та з'являться гроші міжнародних партнерів додаткові до тих, які нам будуть потрібні, аби утримувати стабільну ситуацію", – підсумував Малюська.

Малюська розповів про ключове джерело доходів для компенсацій: дивіться відео



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