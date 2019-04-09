За кого вы проголосуете во втором туре: опрос

Согласно подсчетам всех протоколов, кандидат в президенты Зеленский набрал в первом туре 30,24% голосов избирателей, а действующий президент Порошенко – 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля 2019 года. А вы определились за кого отдадите свой голос?

ЦИК приняла постановление о календарном плане подготовки ко второму туру выборов. Согласно закону, перед вторым туром выборов, должны пройти дебаты, не позднее 19 апреля.

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Что известно о дебатах

Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты.

Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.

Что известно о втором туре

ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для второго тура выборов, сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Текст избирательного бюллетеня (...) печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 155 миллиметров, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием графических защитных элементов,

– сказал заместитель председателя ЦИК.

Стоит отметить, что в бюллетене нет графы : "Против всех". Именно поэтому вы не сможете проголосовать именно таким образом. В случае, если вы не поддерживаете ни одного кандидата, то можете только его испортить. Однако, такой бюллетень будет считаться недействительным и голос не засчитают.