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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      За кого ви проголосуєте у другому турі: опитування

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      За кого ви проголосуєте у другому турі: опитування
      За кого ви проголосуєте у другому турі: опитування / Газета "День"

      Відповідно до підрахунків усіх протоколів, кандидат у президенти Зеленський набрав у першому турі 30,24% голосів виборців, а чинний президент Порошенко – 15,95%. Другий тур пройде 21 квітня 2019 року. А ви визначились за кого віддасте свій голос?

      ЦВК прийняла постанову про календарний план підготовки до другого туру виборів. Згідно закону, перед другим туром виборів, мають пройти дебати, не пізніше 19 квітня. 

      Читайте також: ЦВК призначила другий тур президентських виборів

      Що відомо про дебати

      Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати.

      Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Що відомо про другий тур

      ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру виборів, повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

      Текст виборчого бюлетеня (...) друкується тільки з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 155 міліметрів, блакитно-сірого кольору, з захисним знаком та захисними волокнами, з використанням захисних графічних елементів,
      – сказав заступник голови ЦВК.

      Варто зазначити, що у бюлетені немає графи : "Проти всіх". Саме тому ви не зможете проголовувати саме таким чином. В разі, якщо ви не підтримуєте жодного кандидата, то можете лише його зіпсувати. Проте, такий бюлетень вважатиметься недійсним і голос не зарахують.

       

       

      blog_ava
      Другий тур виборів президента: дата та прогнози
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко Зураб Аласанія Суспільне Телебачення ЦВК
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