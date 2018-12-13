"За спасение Януковича": каким элитным жильем Путин награждает своих охранников

Журналисты выяснили, как охранники Путина получают от государства недвижимость на сотни миллионов рублей.

Как пишет издание "Собеседник", бывший охранник Путина Алексей Дюмин, который в свое время был даже заместителем министра обороны России в декабре 2014 года стал владельцем просторной квартиры в Колымажном переулке в центре Москвы.

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Площадь квартиры заоблачных 344 метра квадратных.

Экс-охранник Путина Алексей Дюмин

По данным журналистов, одной из заслуг, за которые экс-охранник Путина смог получить такой щедрый подарок могло быть спасение президента-беглеца Украины Виктора Януковича и помощь во время аннексии Россией Крыма весной 2014-го.

Официальных версий, за которые охранник Путина дослужился до такой элитной недвижимости в центре российской столицы, нет.

Квартира примерно такого же метража в этом доме сейчас выставлена на продажу за 1 миллиард рублей (более 15 миллионов долларов США).

Квартиры в Колымажном переулке сейчас продают за 1 миллиард рублей

До получения этого элитного жилья у Дюмина была квартира площадью 138 квадратов в доме Управления делами президента РФ на улице Удальцова в Москве.

В этом же доме до сих пор сохранил за собой квартиру еще один личный охранник Путина Олег Климентьев, который из личного гвардейца хозяина Кремля дослужился до кресла заместителя директора Федеральной службы охраны России.

Дом Управления делами президента РФ на улице Удальцова в Москве

Скандально известный глава Росгвардии Виктор Золотов (тот самый, который вызвал на дуэль Алексея Навального) много лет возглавлял службу безопасности президента РФ.

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За верную службу он дослужился до собственного дома неподалеку от Кремля – в центральном районе Москвы – Якиманке. Здесь любят жить многие российские олигархи.

Действующий глава Росгвардии Виктор Золотов долгое время был личным охранником Путина

По официальным документам квартиру Золотова передало в собственность Управления делами президента.

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