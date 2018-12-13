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      "За порятунок Януковича": яким елітним житлом Путін нагороджує своїх охоронців

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      Путін і його колишній охоронець Дюмін
      Путін і його колишній охоронець Дюмін / guardinfo

      Журналісти з'ясували, як охоронці Путіна отримують від держави нерухомість на сотні мільйонів рублів.

      Як пише видання "Собеседник", колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який свого часу був навіть заступником міністра оборони Росії у грудні 2014 року став власником просторої квартири у Колимажному провулку в центрі Москви.

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      Площа помешкання захмарних 344 метри квадратні.

      Дюмін охоронець Путіна
      Екс-охоронець Путіна Олексій Дюмін

      За даними журналістів, однією із заслуг, за які екс-охоронець Путіна зміг отримати такий щедрий подарунок міг бути порятунок президент-втічка України Віктора Януковича та допомога під час анексії Росією Криму у навесні 2014-го.

      Офіційних версій, за які охоронець Путіна дослужився до такої елітної нерухомості в центрі російської столиці, немає.

      Квартира приблизно такого ж метражу у цьому будинку зараз виставлена на продаж за 1 мільярда рублів (понад 15 мільйонів доларів США).

      будинок Москва Колимажний провулок
      Квартири у Колимажному провулку зараз продають за 1 мільярд рублів

      До отримання цього елітного житла у Дюміна була квартира площею 138 квадратів у будинку Управління справами президента РФ на вулиці Удальцова у Москві.

      У цьому ж будинку досі зберіг за собою квартиру ще один особистий охоронець Путіна Олег Климентьєв, який з особистого гвардійця господаря Кремля дослужився до крісла заступника директора Федеральної служби охорони Росії.

      Будинок Удальцова Москва
      Будинок Управління справами президента РФ на вулиці Удальцова у Москві

      Скандально відомий глава Росгвардії Віктор Золотов (той самий, який викликав на дуель Олексія Навального) багато років очолював службу безпеки президента РФ.

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      За вірну службу він дослужився до власного помешкання неподалік від Кремля – у центральному районі Москви Якиманці. Тут полюбляють жити багато російських олігархів.

      Золотов Путін
      Чинний глава Росгвардії Віктор Золотов тривалий час був особистим охоронцем Путіна

      За офіційними документами квартиру Золотова передало у власність Управління справами президента.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Росії Новини нерухомості світу Елітна нерухомість Володимир Путін Розслідування
      Джерело: 24 канал
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