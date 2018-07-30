За выходные на дорогах погибло более десяти человек

В Национальной полиции подвели печальную статистику ДТП на выходных, 16 человек погибли, десятки травмированных. Лидером по количеству смертельных столкновений стала Львовщина. Там погибли четыре человека, причем двое из них – велосипедисты.

В Киеве пьяный мужчина без водительского удостоверения устроил масштабное ДТП на столичной Оболони. Горе-водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную Skoda Octavia. От удара автомобиль нетрезвого водителя отбросило на Volkswagen, проезжавший мимо.

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И после этого обе машины влетели на парковку торгового центра. К счастью, пострадали только железные кони. А виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия. Его задержали прохожие, а потом приехала полиция. Драгер показал почти три промилле алкоголя в крови.

На Подоле еще одна авария с участием авто на иностранных номерах и водителем в нетрезвом состоянии. На этот раз пьяный эквадорец на BMW не смог съехать с моста и влетел в трактор. Правда, произведение было рекламное, одного из местных пабов. Проходить тест на содержание алкоголя в крови иностранец отказался. К счастью, обошлось приключение только разбитым носом у водителя, разбитым авто и уничтоженным самодельным трактором.

Обнаружили ДТП не в результате вызова, а просто проезжали, патрулировали и увидели, что стоит разбитое авто. Это граждане Эквадора, но долгое время они уже проживают в Украине,

– рассказал патрульный полицейский Александр Прищепа.

Разбитая машина попала на штрафплощадку, а изуродованный трактор – на ремонт.

На Львовщине депутат города Сокаль навеселе насмерть сбил женщину. В его крови правоохранители обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Это в восемь раз больше разрешенной нормы. Сейчас депутат находится под стражей в Сокальской больнице. Правоохранители открыли уголовное производство.

В настоящее время водитель автомобиля Fiat задержан, уже открыто уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Между тем, власти взялись бороться с нарушителями на дорогах. Собираются в ближайшие годы установить на автодорогах камеры наблюдения. За первые полгода количество смертей превысило тысячу двести человек. В прошлом году трагические аварии унесли жизни более трех с половиной тысяч человек.