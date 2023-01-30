В России парень в 30-градусный мороз остался в летних кроссовках: ему ампутировали ноги

30 января 2023, 14:26
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В российском Забайкалье бушует непогода. Из-за сильных морозов местный житель остался в летних кроссовках и в итоге ему ампутировали ноги.

Сейчас в Забайкалье до 30 градусов мороза. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россиянину ампутировали ноги

Так, парень по имени Никита решил уехать из города на выходные и на дороге у него сломалась машина. Ночью температура воздуха упала до -30 градусов и россиянин в летних кроссовках замерз.

В результате парня пришлось госпитализировать в ожоговый центр Читинской больницы с обморожением конечностей.

В итоге из-за сильного обморожения россиянину ампутировали ноги.

Россию накрыли мощные морозы

  • С начала нового 2023 года по центральным регионам России ударили безумные "минусы". Так, в ряде регионов Центральной России 8 и 9 января морозы были от -20 до -35 градусов.
  • Также в холодные ночи фиксируют и в столице страны-агрессорки. Там к 6 утра температура опускается до минус 23 градусов.
  • В Нижегородской области ночью застрял на трассе экскурсионный автобус. И не из-за метели, а из-за того, что у него замерзло топливо.
  • Кроме того, в российском городе Красноярск зафиксировали аномальные морозы. Из-за этого там сломалась часть техники, которая обрабатывает дороги песком и солью.
  • В Якутске столбики термометров показывают -42 градуса ниже нуля. Более того, там произошла авария на местной электроподстанции. В итоге более тысячи семей остались без света и тепла.

Автор: Софія Ковнір