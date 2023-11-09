Ждать 6 дней: на польско-украинской границе 30-километровая очередь, договориться не удалось

Переговоры между представителями власти и перевозчиками, блокировавшими пункты пропуска на польско-украинской границе, завершились. К сожалению, они не принесли никаких результатов.

В то же время, перевозчик Вальдемар Ящук выразил надежду, что "после сегодняшней встречи начнется процесс, который позволит удовлетворить ожидания перевозчиков".

Читайте также Работали в России и Беларуси: что известно о польских перевозчиках, блокирующих границу

Что известно о переговорах

Другой представитель Томаш Борковский отметил, что "не услышали никаких предложений, связанных с нашими требованиями".

Госсекретарь Рафал Вебер признал, что возобновление разрешений – за пределами досягаемости правительства. По его словам, вопрос должен решаться на уровне Брюсселя. Кроме того, он пытается организовать лоббирование нескольких стран, как это было в случае с зерном. Речь идет о Словакии, Венгрии, Румынии и странах Балтии.

Что рассказал Кубраков о переговорах

Протест перевозчиков на двух переходах в Люблинском воеводстве – Дорогусском и Гребенном – продолжается с понедельника. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов. Исключение – гуманитарная помощь и снабжение армии. А еще стремятся к приостановлению действия лицензий для компаний, созданных после начала полномасштабного вторжения, а также проведения их проверок.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Адамчиком. Известно, что заблокировано с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Поэтому страдает экономика как Украины, так и Польши и других государств. А все потому, что они не могут перевозить товары. Также нарушаются договорные обязательства.

Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу по разрешению ситуации. Об этом мы неоднократно подчеркиваем на всех уровнях. Вместе с тем отметим, что блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского Союза,

– добавляет пресс-служба министерства.

Во время переговоров никакие изменения или отмены Соглашения о либерализации не обсуждались. В Министерстве отметили, что готовы помочь Польше решить вопрос, связанный с блокировкой границы, предоставить соответствующие разъяснения, а также при необходимости провести встречи.

Выстроилась 30-километровая очередь

На пункте пропуска "Медика – Шегини" выстроилась очередь из грузовиков протяженностью около 30 километров. Обратите внимание, что это единственный переход, который не блокируют польские перевозчики.

По словам спикера Бещадского пограничного отряда, на пересечение границы по состоянию на 9 ноября 15:00 в сторону Украины собралось 1020 грузовиков. Ожидать придется около 55 часов.

По словам польских пограничников, на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" стоит 455 грузовиков. А примерное время ожидания – 155 часов (более 6 суток). А на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" – 39 часов.

В эфире телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко сравнил количество грузовиков, стоящих в сторону Украины. Так, польские коллеги сообщили, что по состоянию на утро 9 ноября скопилось около 1700 грузовиков в направлении трех пунктов пропуска. Интересно, что утром 8 ноября речь шла о 1000 грузовиках.

Они все же пропускают по несколько машин в час по всем направлениям, но, конечно, это не решает проблемы интенсивности движения через эти направления на украинско-польской границе,

– отметил он.

Обратим внимание, что польские перевозчики начали забастовку 6 ноября. Это и послужило причиной того, что на границе с Украиной ежедневно накапливается все больше грузовиков.