Забирали с собой или обстреливали: россияне изымали у жителей Херсонщины весь транспорт
Источник:Оперативное командование "Юг"
Часть Херсонской области остается во временной оккупации россиян. Совершенно очевидно, что там они продолжают совершать свои зверства.
Актуальную информацию по этому направлению сообщили в оперативном командовании "Юг". Там рассказали, что происходило в Херсонской области за время оккупации.
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Изымали транспорт, обстреливали и жгли
Вооруженные Силы Украины недавно в Херсонской области совершали определенные контрнаступательные действия. Удалось уволить несколько населенных пунктов даже. Соответственно теперь открывается правда о зверствах россиян за рубежом.
Украинские военные утверждают, что за время оккупации населенных пунктов Херсона, российские кафиры изымали у гражданского населения весь транспорт, который только могли найти. Когда отступали, то некоторые забирали с собой, а другой обстреливали и сжигали.
"Эти изверги оставили после себя след гари, который еще довольно долго будет ощутим на украинской земле. Помним, украинский народ так просто не запугать, агрессор не сможет выстоять против силы и мужества наших героев", - уверяют воины.
Возмутительные действия россиян в Херсонской области
- Казалось бы, что российским оккупантам уже некуда ниже опускаться, но нет. Их поступки каждый раз шокируют все больше и больше. Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Поэтому они даже вынуждены платить деньги , чтобы люди брали российские паспорта. Но даже это не поощряет людей. Несмотря на вознаграждение, местные жители массово саботируют получение российского гражданства. Люди не хотят жить под русскими флагами.
- Служба безопасности Украины перехватывала разговор двух российских кафиров на территории временно оккупированной Херсонщины. Они готовы выполнять любой приказ своего командования мирным украинцам. В частности, на блокпостах оккупированной Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских. Поэтому они не видят для этих преступлений никаких препятствий.
- Из-за оккупации территорий в южных регионах нелегко стало жить и местным фермерам . В Херсонской области им уже угрожают российские кафиры. Активисты рассказывают, что фермеры действительно подвергаются пыткам и угонам со стороны российских захватчиков. Оккупанты похищают фермеров, также воруют их технику и урожай.