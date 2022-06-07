Забирали с собой или обстреливали: россияне изымали у жителей Херсонщины весь транспорт

Часть Херсонской области остается во временной оккупации россиян. Совершенно очевидно, что там они продолжают совершать свои зверства.

Актуальную информацию по этому направлению сообщили в оперативном командовании "Юг". Там рассказали, что происходило в Херсонской области за время оккупации.

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Изымали транспорт, обстреливали и жгли

Вооруженные Силы Украины недавно в Херсонской области совершали определенные контрнаступательные действия. Удалось уволить несколько населенных пунктов даже. Соответственно теперь открывается правда о зверствах россиян за рубежом.

Украинские военные утверждают, что за время оккупации населенных пунктов Херсона, российские кафиры изымали у гражданского населения весь транспорт, который только могли найти. Когда отступали, то некоторые забирали с собой, а другой обстреливали и сжигали.

"Эти изверги оставили после себя след гари, который еще довольно долго будет ощутим на украинской земле. Помним, украинский народ так просто не запугать, агрессор не сможет выстоять против силы и мужества наших героев", - уверяют воины.

Возмутительные действия россиян в Херсонской области

Казалось бы, что российским оккупантам уже некуда ниже опускаться, но нет. Их поступки каждый раз шокируют все больше и больше. Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Поэтому они даже вынуждены платить деньги , чтобы люди брали российские паспорта. Но даже это не поощряет людей. Несмотря на вознаграждение, местные жители массово саботируют получение российского гражданства. Люди не хотят жить под русскими флагами.

Служба безопасности Украины перехватывала разговор двух российских кафиров на территории временно оккупированной Херсонщины. Они готовы выполнять любой приказ своего командования мирным украинцам. В частности, на блокпостах оккупированной Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских. Поэтому они не видят для этих преступлений никаких препятствий.

Из-за оккупации территорий в южных регионах нелегко стало жить и местным фермерам . В Херсонской области им уже угрожают российские кафиры. Активисты рассказывают, что фермеры действительно подвергаются пыткам и угонам со стороны российских захватчиков. Оккупанты похищают фермеров, также воруют их технику и урожай.

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