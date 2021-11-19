Заболевание мозга: у Саакашвили появились тяжелые осложнения после голодовки
Источник:заявление омбудсмена Грузии
В Грузии говорят о серьезном ухудшении состояния Саакашвили. Эксперты утверждают, что у политика развилось одно из самых тяжелых осложнений после голодания.
Накануне Саакашвили потерял сознание. Это был 49 день голодовки. Его пришлось перевести в реанимацию. Об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
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Тяжелое осложнение
Политика осмотрела группа врачей. Они бьют тревогу: у третьего президента развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое характеризуется возможным поражением головного мозга,
Медики отмечают, что необходимо исследовать процессы в мозге. Для этого следует провести МРТ, включая МР-венографию головного мозга.
Саакашвили может впасть в кому
Отметили, что состояние Саакашвили критическое. Поэтому в очередной раз призвали перевести политика в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы. Омбудсмен убеждена, что осложнение появилось именно потому, что вовремя не учли рекомендации врачей.
Отдельно подчеркнули, что осложнения могут вызвать кому, а также смерть.
Что этому предшествовало
- Бывший президент Грузии прибыл на родину в конце сентября перед парламентскими выборами. Саакашвили сразу задержали из-за ряда уголовных дел против него.
- Он голодает с 1 октября. Таким образом политик выразил протест из-за задержания.
- Состояние политика постоянно ухудшалось, однако он отказывался от перевода в тюремную больницу. 8 ноября его все же госпитализировали на вертолете.
- Европейский суд по правам человека обратился к грузинским властям с требованием предоставить Саакашвили надлежащее лечение.
- Адвокат Саакашвили рассказал, что 14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в грузинском Министерстве здравоохранения.