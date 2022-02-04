Инцидент снял на видео житель Свалявы. Работники сами не понимали, чего должны в снег косить кустарники.

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Мыши и ежи могут получить стресс

В "Львовской железной дороге" нашли объяснение этому курьезу. Там отметили, что с весны по осень ремонтируют сами пути и на кошение времени просто не хватает. А именно зимой такое занятие бережет от стресса мышей и ежей.

Зимой такие работы происходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну,

– пояснил представитель "Львовской железной дороги" Андрей Везденко.

Работники приказа не понимают

За месяц, проваливаясь в снег, рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 километров. Они не понимали, почему их заставили выполнять такую работу. В то же время признались, что если бы не выполнили приказ, то могли бы получить выговоры.

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По словам рабочих, они продолжат косить до весны. Им надо убрать еще почти 70 километров вдоль путей. Есть опасения, что в марте все придется начинать сначала. Ведь сейчас обрезают только верховья кустарников, а все остальное спряталось под снегом.

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