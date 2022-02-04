Інцидент зняв на відео мешканець Сваляви. Працівники самі не розуміли, чого мусять у сніг косити чагарники.

До теми По коліна в снігу: на Закарпатті працівників Укрзалізниці відправили косити бур'ян

Миші та їжаки можуть отримати стрес

У "Львівській залізниці" знайшли пояснення цього курйозу. Там зазначили, що з весни по осінь ремонтують самі колії й на косіння часу просто не вистачає. А саме взимку таке заняття береже від стресу мишей та їжаків.

Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну,

– пояснив речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.

Працівники наказу не розуміють

За місяць, провалюючись у сніг, робітники пройшли з косарками вздовж колій майже 10 кілометрів. Вони не розуміли, чому їх змусили виконувати таку роботу. Водночас зізнались, що якби не виконали наказ, то могли б отримати догани.

Залізничники косять траву в снігу: дивіться відео

За словами робітників, вони продовжать косити до весни. Їм треба прибрати ще майже 70 кілометрів вздовж колій. Є побоювання, що у березні все доведеться починати спочатку. Адже зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше заховалось під снігом.

Курйози Укрзалізниці