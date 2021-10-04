Забрали технику и удалили видео: на журналистов "Схем" напали во время записи интервью

4 октября 2021 , 23:38
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Источник:

"Радио Свобода"

На журналистов "Схем" напали в "Укрэксимбанке" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером. Случилось это прямо в его кабинете, поскольку банкиру не понравился один из вопросов.

По словам членов съемочной группы, после одного из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, Евгений Мерцег вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.

 

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