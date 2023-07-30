Телеведущую 24 Канала Екатерину Соляр, известную своими эмоциональными речами, второй раз за неделю вспомнили российские пропагандисты. Более того, ее речь даже озвучили на русском, чтобы россияне смогли услышать правдивые новости.

Больше всего удивляет то, что словосочетание "временно существующая Россия", которое часто в своих речах использует Соляр, тоже прозвучало в эфире главной пропагандистки Ольги Скабеевой. Очевидно, такие слова уже не смущают россиян. Они, пожалуй, и сами осознают это, поэтому даже не отрицают.

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Правдивые новости в эфире пропагандистов

Путинская марионетка никак не может поверить, что в мире есть справедливость. Именно поэтому отменили дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая на Чемпионате мира-2023 в Милане разгромила свою соперницу из России и продемонстрировала четкую позицию.

В эфире пропагандистского канала Скабеева в очередной раз вспомнила о грандиозном скандале. А также показала речь ведущей 24 Канала, которая четко объяснила, почему украинцы не будут жать руки россиянам. Конечно, вряд ли это поймут жители страны-агрессора, чей мозг выпалила пропаганда. Однако то, что из телевизоров в России несколько минут звучали правдивые новости – удивляет.

Во второй раз на этой неделе росСМИ упомянули о 24 Канале после выхода интервью Екатерины Соляр с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. По древней российской традиции пропагандисты все перекрутили и написали по-своему.

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В этот раз российское пропагандистское издание сконцентрировало внимание на том, что якобы "утечка информации в западных СМИ подрывает планы украинской армии".

Традиционно россияне пишут и говорят то, что хотят слышать. Однако один правильный вывод они сделали. В частности, о том, что наши партнеры должны придерживаться более жесткой риторики по отношению к стране-агрессору России.

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