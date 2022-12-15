"Россия ему нужна": зачем Китай начинает спасать Кремль от поражения в войне

Китай начинает спасать Россию от сокрушительного поражения в войне против Украины. Ведь Си Цзиньпин рассчитывал на Путина, но все сложилось не так, как они ожидали. Китай будет пересматривать многие другие стратегии.

Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его мнению, Китай хочет спасти Россию от поражения, потому что она ему нужна.

К теме Петиция в России против войны и страх Путина: интервью с Михаилом Подоляком

Эксминистр отметил, что Китаю нужна Россия для дальнейшего противостояния с Западом.

Она (Россия – 24 канал) нужна Китаю как источник ресурсов, в первую очередь – нефти, газа и продовольствия. Также она ему нужна, чтобы контролировать логистику, в частности, инфрастуктуру – это и Африка, и Дальний Восток. Поэтому Китай будет пытаться мягко васализировать Россию и даже колонизировать эту страну.

– заявил Климкин.

По его словам, есть люди в России, которых это очень беспокоит, и они понимают, что у Путина на самом деле нет выхода.

Эксминистр подчеркнул, что глава Кремля в каком-то смысле, как в сказках: налево пойдет – его убьют, направо пойдет – еще что-нибудь и так далее. По его мнению, на сегодняшний день Путин в ситуации, когда у него нет простых решений.

Он не хочет проиграть, понимая, что это конец ему и его режиму в России, который он строил 20 лет. Путин прекрасно понимает, что он не может выиграть, но возникает вопрос – что дальше? И тут полагаться на Китай на самом деле – один из козырей, который у него есть,

– подытожил Климкин.

Он добавил, что Китай пока выигрывает от этой войны.

"Но между тем его младший партнер – Россия – выглядит как избитая собака. И это не нравится Си Цзиньпину, потому что он рассчитывал на Путина в дальнейшем построении коалиции вокруг Китая", – отметил Климкин.

Климкин о заявлениях Залужного и попытках Китая спасти России от поражения: видео



По его словам, лидер Китая прекрасно понимал намерения Путина, но представлял себе это совсем по-другому.

Украина уже неформально является частью Запада. И мы станем его частью, имея свой опыт и возможность влиять на то, каким будет Запад в 21 веке. Всем понятно, что война с Россией – это война за то, каким будет 21 век в мире.

– считает Климкин.

Эксминистр отметил, что это пугает Китай. "Ибо из-за войны России против Украины Китай понял, что есть коллективный Запад и Украина как его часть. Это Китаю не нравится, и он будет пересматривать многие стратегии", – добавил он.

К слову, на российскую нефть установили предельную цену в 60 долларов за баррель. Россия рассчитывала, что начнет продавать больше нефти в Китай. Однако недавно лидер Си Цзиньпинь заявил, что готов нарастить покупку энергоносителей с Ближнего Востока. Почему Китай начал отказываться от дешевой российской нефти – читайте мнение эксперта в статье.