Для чего россияне запускают поезд в Крым: мэр Мелитополя объяснил истинную цель

Россияне планируют запустить пассажирский поезд из Мелитополя в Джанкой. Такое решение оккупантов является способом помочь их потугам закрепиться на временно захваченных территориях Юга Украины.

Истинную цель запуска захватчиками прямого пассажирского железнодорожного сообщения с временно оккупированными территориями Запорожской области в Крым объяснил действующий мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Читайте также Убьют или партизаны, или свои: за коллаборантами из Херсонской области охотятся все

Зачем россиянам пассажирский поезд из Мелитополя в Крым

Иван Федоров подтвердил информацию, что россияне планируют запустить пассажирский поезд из Мелитополя в Джанкой с 1 июля. Как известно, в Мелитополе и вообще на временно оккупированных территориях Юга нашего государства активно действует проукраинское партизанское движение. Ранее там взорвали бронепоезд россиян и рельсы, чтобы захватчики не могли возить по железной дороге дополнительные ресурсы для войны против Украины.

Именно поэтому они (россияне – ред. 24 канал) решили запустить пассажирский поезд, чтобы прикрываться нашими людьми как щитом. Чтобы не было диверсий, – а они точно будут, потому что через железную дорогу оккупанты подвозят много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения,

– объяснил мэр Мелитополя.

Чиновник отметил, что россияне в очередной раз хотят прикрыть свои захватнические действия жизнями мирных украинцев. К слову, действующий городской глава ныне оккупированного города выразил надежду, что местные жители не захотят воспользоваться этим поездом, ведь это еще одна опасность, которой их подвергают оккупанты.

Партизанское движение и сопротивление на временно оккупированных территориях: коротко

На временно оккупированных территориях Херсонской области чуть ли не ежедневно подрываются автомобили коллаборантов, по всему областному центру активисты распространяют антироссийские листовки, а предатели передвигаются небольшими группами со страхом, что их встретят партизаны или ВСУ. Недавно в Херсоне "внезапно" исчез советский флаг, который с собой привезли оккупанты.

Между тем в Мелитополе 90% работников образования отказались сотрудничать с врагом. Поэтому оккупанты планируют привозить в украинский город "учителей" из дальних регионов России.

Первые акции неповиновения оккупантам прошли также в Мариуполе. Люди буквально ложились под тракторы, чтобы россияне не сносили их дома. Кроме того, мариупольцы протестовали из-за невыплаты зарплат – возле штаба оккупантов возле "Метро" местные жители взбунтовались, захватчики разгоняли людей выстрелами в воздух.

К теме – коллаборант Ковалев из больницы заявил, что "пережил покушение": смотрите видео