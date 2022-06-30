Справжню мету запуску загарбниками прямого пасажирського залізничного сполучення із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму пояснив чинний мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Навіщо росіянам пасажирський поїзд із Мелітополя у Крим

Іван Федоров підтвердив інформацію, що росіяни планують запустити пасажирський потяг з Мелітополя у Джанкой з 1 липня. Як відомо, у Мелітополі й загалом на тимчасово окупованих територіях Півдня нашої держави активно діє проукраїнський партизанський рух. Раніше там підірвали бронепотяг росіян та рейки, аби загарбники не могли возити залізницею додаткові ресурси для війни проти України.

Саме тому вони (росіяни – ред. 24 канал) вирішили запустити пасажирський потяг, щоб прикриватися нашими людьми, як щитом. Щоб не було диверсій, – а вони точно будуть, тому що через залізницю окупанти підвозять багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння,

– пояснив мер Мелітополя.

Посадовець зауважив, що росіяни вкотре хочуть прикрити свої загарбницькі дії життями мирних українців. До слова, чинний міський голова нині окупованого міста висловив сподівання, що місцеві мешканці не захочуть скористатися цим потягом, адже це є ще однією небезпекою, на яку їх наражають окупанти.

Партизанський рух і спротив на тимчасово окупованих територіях: коротко

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області чи не щодня підриваються авто колаборантів, по цілому обласному центру активісти ширять антиросійські листівки, а зрадники пересуваються невеликими групами з острахом, що їх зустрінуть партизани або ЗСУ. Нещодавно у Херсоні "раптово" зник радянський прапор, який із собою привезли окупанти.

Тим часом у Мелітополі 90% працівників освіти відмовились співпрацювати з ворогом. Через це окупанти планують привозити в українське місто "вчителів" з дальніх регіонів Росії.

Перші акції непокори окупантам відбулись також у Маріуполі. Люди буквально лягали під трактори, аби росіяни не зносили їхні будинки. Крім того, маріупольці протестували через невиплату зарплат – біля штабу окупантів у "Метро" місцеві мешканці збунтувалися, загарбники розганяли людей пострілами у повітря.

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