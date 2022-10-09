Зачем оккупанты обстреляли автоколонну на Херсонщине: активист предположил причину

За последние дни российские оккупанты во второй раз обстреляли колонну с гражданскими, пытавшимися выехать с территории временно оккупированной Херсонщины. Атака колонны произошла вблизи Дариевского моста, это действительно были гражданские автомобили, которые ждали переправы на другой берег Ингульца.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что сгорел автобус Херсон – Ольговка, следовавший из Херсона.

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"Россияне обвиняют Украину и системы HIMARS, но если взглянуть на отверстия и характер повреждений – воронки для HIMARS маловаты. Какое бы это оружие ни было, но его применить могли только россияне. Таким был первый обстрел", – говорит о первом обстреле гражданских Молчанов.

На этот раз удар был с российского самолета, который покружил и ударил по гражданской колонне,

– говорит он.

Почему россияне так показательно уничтожают гражданское население

По словам Владимира Молчанова, по мнению россиян, на севере Херсонской области "прорвались украинские ДРГ". Да, перестрелки были, но никакой украинской артиллерии там не было.

Владимир Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

"Расстрел россиянами гражданской колонны может быть вызван тем, что россияне еще раз желают поднять уровень напряжения и еще раз обвинить ВСУ в уничтожении мирного населения", – резюмирует он.

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