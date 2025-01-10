Путин придумал "гениальный" способ защитить командующих "сво"

Россия понесла огромные потери в войне против Украины. Для того чтобы защитить по крайней мере командующих так называемой "сво", Владимир Путин придумал "гениальный" способ.

В ход пошел старый проверенный метод – религиозные подарки, передает 24 Канал. С начала полномасштабного российского вторжения враг потерял более 800 тысяч человек. К слову, российский диктатор часто обращается к высшим силам в сложных ситуациях.

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Какие подарки Путин подготовил военным

Россияне отличаются от всего мира и празднуют Рождество 6 января. Именно в этот день Владимир Путин приковылял в храм к патриарху Кириллу, чтобы благословить кровопролитие в Украине.

Кроме того, по просьбе российского диктатора Гундяев освятил нательные крестики и иконки для так называемых "героев сво". Их глава Кремля планирует подарить всем командующим российской армии, которые приказывают убивать украинцев.

Интересно, спасут ли эти тотемы от бронетранспортеров Вооруженных Сил Украины, которые объединяли тела оккупантов с курским замерзшим черноземом. К тому же на цепочках к крестикам выгравированы инициалы президента России.

Идея совсем не новая и напоминает традиции царской России. В имперские времена, РПЦ была напрямую подчинена императору и курировалась через царского чиновника, а само духовенство имело нагрудные кресты с инициалами монархов. Получается, что таким образом Путин сам себя короновал.

Последний раз подобное обострение наблюдалось, когда в течение одной недели в небе над Украиной оккупанты потеряли сразу семь истребителей и бомбардировщиков. Тогда Путин привез военным иконы Спаса Нерукотворного в так называемую "лнр" и Херсонскую область.