У хід пішов старий перевірений метод – релігійні подарунки, передає 24 Канал. Від початку повномасштабного російського вторгнення ворог втратив понад 800 тисяч осіб. До слова, російський диктатор часто звертається до вищих сил у складних ситуаціях.

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Які подарунки Путін підготував військовим

Росіяни відрізняються від усього світу й святкують Різдво 6 січня. Саме у цей день Владімір Путін пришкандибав у храм до патріарха Кіріла, щоб благословити кровопролиття в Україні.

Крім того, на прохання російського диктатора Гундяєв освятив натільні хрестики й іконки для так званих "героїв сво". Їх глава Кремля планує подарувати усім командувачам російської армії, які наказують вбивати українців.

Цікаво, чи ці тотеми врятують від бронетранспортерів Збройних Сил України, які об'єднували тіла окупантів з курським замерзлим чорноземом. До того ж на ланцюжках до хрестиків вигравіювані ініціали президента Росії.

Ідея зовсім не нова й нагадує традиції царської Росії. За імперських часів, РПЦ була напряму підпорядкована імператору й курувалася через царського чиновника, а саме духовенство мало нагрудні хрести з ініціалами монархів. Виходить, що у такий спосіб Путін сам себе коронував.

Востаннє подібне загострення спостерігалося, коли протягом одного тижня у небі над Україною окупанти втратили відразу сім винищувачів й бомбардувальників. Тоді Путін привіз військовим ікони Спаса Нерукотворного у так звану "лнр" та Херсонську область.