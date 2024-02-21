Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив 24 Каналу, що в українських захисників неба з'явилося більше інструментів для того, аби знищувати російську авіацію.
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З'явилися нові можливості для збиття російських літаків
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив збиття чергового російського винищувача Су-34. Під прицілом був також російський Су-35, однак пілот зробив маневр і залишити район потенційного ураження неушкодженим.
Більше деталей збиття літака у Повітряних силах цієї не можуть розкрити з міркувань безпеки.
Су-34 – це двомісний літак. Даних про пілотів поки що немає, але сподіваємося, що з пілотом те ж саме, що й минулого разу. Як то кажуть, "упал ліцом вніз". Для нас це хороші новини, тому що пілот – це не менш цінна ціль, ніж сам літак,
– наголосив Юрій Ігнат.
Якщо знищення літаків для Росії є втратою грошей, то знищення ще й пілотів – це дорогоцінний час та ресурси, які витрачають на навчання та підготовку льотчиків.
"Ворог серйозно активізував свою діяльність на Східному напрямку, зокрема на Авдіївському. У Повітряних сил з'явилося більше засобів та інструментів, щоб діставати ворога на дальніх відступах, і це дозволило покращити наші спроможності щодо збиття російської авіації", – пояснив Ігнат.
Безумовно, що російське командування та пілоти розуміють про ризики наближення до лінії боєзіткнення, тому ретельно планують свої операції та обережно завдають ударів керованими ракетами та бомбами. Нагадаємо, що у дні найзапекліших боїв перед захопленням Авдіївки, окупанти підлітали ближче та скидали сотні КАБів на українські позиції. Однак за це вони зрештою поплатились.
Збиття російських "Сушок": що відомо
- Російська авіація за останній тиждень поменшала аж на сім винищувачів. Українським захисникам вдалося збити 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 2 винищувачі Су-35.
- Іронічно, що після стількох втрат 21 лютого президент Росії Владімір Путін вручив військово-космічним силам Росії "сучасні засоби" захисту від американських зенітних керованих ракет. Однак, здається, для таких "подарунків" дещо запізно.
- У вечірньому зверненні 21 лютого Володимир Зеленський подякував за потужну роботу Повітряним силам ЗСУ. Президент назвав захист неба та фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів одним з головних завдань для України на 2024 рік.