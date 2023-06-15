Встреча Путина с "военкорами": зачем диктатор комментирует военные действия и верит ли в свои слова
13 июня Владимир Путин вылез из своего бункера, чтобы пообщаться с российскими так называемыми "военными корреспондентами". Такая "смелость" диктатора о многом свидетельствует.
Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, российская пропагандистская машина не может обойтись без руководителя страны-агрессора.
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"Путин создал очень мощную пропагандистскую машину, для которой он тоже является одним из инструментов", – сказал Крамаров.
Почему Путин отважился на встречу с российскими "военкорами": смотрите видео
Российские "военкоры" оговорились, что их заставили ждать семь дней на карантине перед встречей с диктатором. Это может означать, что перед ними был настоящий Путин, а не его двойник.
Верит ли Путин в собственную пропаганду
По всему видно, что российский диктатор всерьез воспринимает весь бред, который транслирует пропагандистская машина.
"Он действительно верит, что уничтожены 160 западных танков. Ему откровенно врут, а он реально верит", – отметил Крамаров.
Но то, что верховный главнокомандующий враждебной страны совершенно оторван от реальности, очень позитивно для Украины.
Путин в тупике: последние новости
- Владимир Путин 13 июня встретился со своими "военкорами". Как и всегда, русский диктатор наговорил кучу ничем не подкрепленных глупостей. В частности, Путин сказал, что России якобы "не давали никаких шансов построить нормальные отношения с братским украинским народом".
- Аналитики ISW отмечают, что Путин не зря продолжает публично общаться с прокремлевскими "военкорами". Он выбирает платформы, чтобы еще больше привлечь сообщество для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.
- Как известно, сегодня Владимир Путин, развязавший кровопролитную войну в Украине, предпочитает сидеть с закрытыми глазами и закрытыми ушами. Все потому, что реальное положение дел на передовой доводит его до ярости. Потому приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.