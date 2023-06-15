Встреча Путина с "военкорами": зачем диктатор комментирует военные действия и верит ли в свои слова

13 июня Владимир Путин вылез из своего бункера, чтобы пообщаться с российскими так называемыми "военными корреспондентами". Такая "смелость" диктатора о многом свидетельствует.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, российская пропагандистская машина не может обойтись без руководителя страны-агрессора.

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"Путин создал очень мощную пропагандистскую машину, для которой он тоже является одним из инструментов", – сказал Крамаров.

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Российские "военкоры" оговорились, что их заставили ждать семь дней на карантине перед встречей с диктатором. Это может означать, что перед ними был настоящий Путин, а не его двойник.

Верит ли Путин в собственную пропаганду

По всему видно, что российский диктатор всерьез воспринимает весь бред, который транслирует пропагандистская машина.

"Он действительно верит, что уничтожены 160 западных танков. Ему откровенно врут, а он реально верит", – отметил Крамаров.

Но то, что верховный главнокомандующий враждебной страны совершенно оторван от реальности, очень позитивно для Украины.

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