Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська пропагандистська машина не може обійтися без очільника країни-агресорки.
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"Путін створив дуже потужну пропагандистську машину, для якої він також є одним з інструментів", – сказав Крамаров.
Чому Путін наважився на зустріч з російськими "воєнкорами": дивіться відео
Російські "воєнкори" обмовились, що їх змусили чекати сім днів на карантині перед зустріччю з диктатором. Це може означати, що перед ними був справжній Путін, а не його двійник.
Чи вірить Путін у власну пропаганду
З усього видно, що російський диктатор навсправжки сприймає всю маячню, яку транслює пропагандистська машина.
"Він дійсно вірить, що знищено 160 західних танків. Йому відверто брешуть, а він реально вірить", – зазначив Крамаров.
Але те, що верховний головнокомандувач ворожої країни абсолютно відірваний від реальності, дуже позитивно для України.
Путін у безвиході: останні новини
- Владімір Путін 13 червня зустрівся зі своїми "воєнкорами". Як і завжди, російський диктатор наговорив купу нічим не підкріплених дурниць. Зокрема, Путін сказав, що Росії нібито "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом".
- Аналітики ISW зазначають, що Путін недарма продовжує публічно спілкуватися з прокремлівськими "воєнкорами". Він обирає платформи, щоб ще більше залучити спільноту для розширення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.
- Як відомо, сьогодні Владімір Путін, який розв'язав кровопролитну війну в Україні, надає перевагу сидіти з заплющеними очима та затуленими вухами. Усе через те, що реальний стан справ на передовій доводить його до люті. Тому наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.