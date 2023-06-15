Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська пропагандистська машина не може обійтися без очільника країни-агресорки.

До теми Хотів передати меседж Заходу: яка насправді була мета Путіна на зустрічі з "воєнкорами"

"Путін створив дуже потужну пропагандистську машину, для якої він також є одним з інструментів", – сказав Крамаров.

Чому Путін наважився на зустріч з російськими "воєнкорами": дивіться відео

Російські "воєнкори" обмовились, що їх змусили чекати сім днів на карантині перед зустріччю з диктатором. Це може означати, що перед ними був справжній Путін, а не його двійник.

Чи вірить Путін у власну пропаганду

З усього видно, що російський диктатор навсправжки сприймає всю маячню, яку транслює пропагандистська машина.

"Він дійсно вірить, що знищено 160 західних танків. Йому відверто брешуть, а він реально вірить", – зазначив Крамаров.

Але те, що верховний головнокомандувач ворожої країни абсолютно відірваний від реальності, дуже позитивно для України.

Путін у безвиході: останні новини