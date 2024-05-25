В ISW проанализировали, что стоит за "заинтересованностью" Путина в переговорах и чего он хочет достичь

Российский диктатор Владимир Путин накануне Глобального саммита мира в Швейцарии снова заговорил о переговорах. Аналитики убеждены, что глава Кремля не заинтересован в содержательных переговорах.

Также Путин не стремится к урегулированию. Ранее диктатор заявил, что он якобы готов приостановить войну на условиях России, то есть с сохранением оккупированных территорий.

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Что говорят аналитики об истинной цели Путина

Специалисты написали, что западные СМИ продолжают сообщать, что диктатор Путин заинтересован в прекращении огня в Украине путем переговоров, хотя риторика Кремля и военные действия России показывают, что на самом деле он не заинтересован в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое бы помешало ему уничтожить Украину.

Четыре российских источника издания Reuters заявили, что якобы диктатор Путин готов вести переговоры о прекращении огня, которое признает текущие линии фронта. Также он готов представить текущее количество оккупированной украинской территории как российскую военную "победу" российской общественности.

Однако российские источники, которые общались с западными СМИ, также предложили взаимно противоречивые характеристики позиции Путина относительно переговоров.

"Эти российские источники особенно подчеркивали территориальные уступки, как часть якобы предусмотренного Путиным прекращения огня, но редко касались более широких стратегических целей путинской войны в Украине", – говорят в ISW.

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В то же время западные СМИ писали о подобной заинтересованности Путина в достижении договоренного прекращения огня или урегулировании в декабре 2023 года и январе – феврале 2024 года.

Кремль постоянно делает вид заинтересованности в содержательных переговорах в рамках длительной информационной операции, которая имеет целью убедить Запад пойти на уступки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, и непонятно, или неизвестные российские источники, которые общаются с западными СМИ, способствуют этим усилиям или точно отражают интересы и взгляды Путина,

– говорят в ISW.

Там также отмечают, что россияне провели наступательные операции, чтобы достичь успехов на линии фронта. Это свидетельствует больше о том, что оккупанты заинтересованы в достижении своей долгосрочной цели – максималистской победе в Украине, чем в любом урегулировании, которое немедленно заморозит линию фронта.

Заметьте Путин стремится прекратить войну, заставив Украину признать текущие линии фронта, – Reuters

Как Россия может использовать прекращение огня

Прекращение огня не мешает России возобновить свою наступательную кампанию с целью уничтожения украинской государственности, и Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в пределах Украины,

– говорят аналитики.

Они вспомнили, как Россия нарушила многочисленные международные обязательства по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, прибегнув к военной интервенции России в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Также Кремль нарушил признание Украины как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия конкретно обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поэтому аналитики американского Института изучения войны в очередной раз объясняют, что нет никаких оснований считать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В то же время прекращение войны даст стране-агрессору возможность:

восстановить деградировавшие силы,

отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине,

продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине.

"Россия могла бы использовать прекращение огня для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций, чтобы изменить режим, демилитаризовать и завоевать Украину", – говорят аналитики.

Украине прекращение огня дало бы собственные возможности для:

решения вопросов формирования вооруженных сил,

развития оборонной промышленности.

В то же время Кремль, возможно, небезосновательно ожидает, что замороженный фронт:

сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада,

и важной для Запада, позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.

Также аналитики ISW объяснили, что сейчас Москва готовится к возможности обычной войны с НАТО. Кремль, вероятно, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну;

Кремль будет продолжать делать вид заинтересованности в переговорах в критические моменты войны, чтобы: