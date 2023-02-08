Зачем России Кинбурнская коса и попытается ли она форсировать Днепр: объяснение разведки Британии

На юге Украины после выхода российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 продолжаются боевые столкновения и разведка на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту реки.

Об этом говорится в сведении Минобороны Британии. Там подчеркивают, что российские силы использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах.

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Какая тактика боев за дельту Днепра

Также они уверяют, что Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

По данным британской разведки, обе стороны также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, властвующей над Днепровским заливом.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать большое наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет очень сложно и дорого", – подчеркнули в сведении.

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия в дальнейшем использует Кинбурнскую косу для терроризации противоположного берега. Она отметила, что россияне совершают обстрелы из Кинбурнской косы, равно как и напротив Никопольщины.

По ее словам, россияне пытаются держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, о которых идет речь о привлечении к зерновому соглашению.

Впрочем, Гуменюк подчеркнула, что находится на Кинбурнской косе российским войскам не позволяет работа Сил обороны Украины. Она подчеркнула, что оккупанты сразу получают мощный ответ от наших воинов.

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