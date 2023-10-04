Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, какое влияние на фронты будет иметь осенний призыв в России. Заметим, что на оккупированных территориях захватчики тоже хотят провести мобилизационные мероприятия.

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"Собрать такое количество людей России не удастся, а тем более подготовить. Россияне еще с прошлого года 300 тысяч не могут подготовить. К примеру, 25-я армия, которая собиралась с мобилизованных призывников в прошлом году, еще недоукомплектована. Их не могут толком доукомплектовать военной амуницией. Куда там 450 тысяч", – сказал военный эксперт.

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Россия стягивает солдат

Исходя из невозможности комплектации мобилизованных боевыми средствами поражения, россияне пошли по пути призыва на срочную службу. Призыв, который должен быть 1 октября, не перенесен. Оккупанты действительно наберут 130 тысяч человек, но это срочники, которые, вероятно, через несколько месяцев будут заменять демобилизованных.

Те россияне, которых сейчас будут набирать, не попадут на фронт. А вот демобилизованным со срочной службы будут предлагать контракты,

– отметил Свитан.

Исходя из последних цифр, не более 20 – 30% согласны и потом очень сильно сожалеют. По мнению военного эксперта, процент соглашающихся будет уменьшаться. Из этих 130 тысяч замененных по демобилизации может быть примерно 30 тысяч.

Сейчас россияне удерживают баланс "пришел – ушел" на линию фронта. Украинские бойцы в течение суток уничтожают примерно батальон из 500 человек и еще 500 оккупантов получают тяжелые ранения – минус 1000 в сутки,

– заметил Свитан.

Эту 1000 Россия собирает в мобилизационных пунктах, рекрутинговых центрах и этот баланс "пришел – ушел" сохраняется. Ровно, сколько ВСУ минусируют на линии фронта, столько же россияне набирают, и в целом больше они не смогут даже экипировать не то, что подготовить.

"Потрогали общую температуру по палате, поняли, что она упадет ниже плинтуса. Тем более, весной перевыборы Владимира Путина, поэтому тему общей мобилизации отложили. По крайней мере в этом году мы о ней уже не вспомним", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Мобилизация в России