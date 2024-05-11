ISW: наступлением на Харьковщине Россия хочет оттянуть ВСУ с основных направлений и не только

Российские оккупанты наступлением на Харьковскую область пытаются достичь определенных целей. Прежде всего оккупанты хотят достичь стратегического эффекта.

Аналитики убеждены, что враги, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Она, по данным ISW, имеет ограниченные оперативные цели.

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Что говорят аналитики о действиях оккупантов на Харьковщине

Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере от Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта – оттягивания украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на Востоке Украины,

– убеждены аналитики.

По их данным, российские оккупанты в этом районе осуществили два ограниченных действия:

одно – к северу от Харькова в направлении Липцов,

одно – к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска.

В ISW отметили, что Минобороны Украины сообщило, что утром 10 мая российские бронетанковые штурмовые группы попытались прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска. Бои там продолжались и после того, как украинские силы отбили российские штурмы.

Российские и украинские источники утверждают, что российские войска также:

начали штурм с большой пехотой между Стрелецкой (к северу от Липцов) и Зеленым (к северо-востоку от Липцов) в ночь с 9 на 10 мая;

значительно усилили авиаудары, обстрелы и удары РСЗО по украинским позициям, материально-техническому обеспечению и инфраструктуре накануне и во время наступательных операций России в этих районах.

Российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова,

– объяснили аналитики.

Они добавили, что российские войска вряд ли разместят артиллерию прямо вдоль линии фронта, поэтому российские силы, вероятно, хотят продвинуться ближе к городу Харькова, чем 25-километровый диапазон большинства советских артиллерийских систем.

Аналитики объяснили, что российские войска сейчас находятся ориентировочно в 30 километрах от окраин Харькова.

По данным ISW, продвижение российских войск на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести рутинный нецелевой огонь по Харькову из ствольной артиллерии.