Солдаты будущего: зачем Россия похищает украинских детей
Россия крадет украинских детей. Цель ненасытная и бесчеловечная, однако пример Донбасса и Крыма подтверждает теории.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц.
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Славянское население
Шейтельман отметил, что россияне похищают украинских детей, потому что им нужно увеличивать славянское население. Сейчас в Москве на улицах только те, с кем мы сражаемся: буряты, якуты, кавказцы и т.д. Там вообще практически не осталось славян.
Поэтому они пробуют увеличить количество славянского населения. Они там деградированы, бедны, и им нужно просто пополнять их численность,
– заметил политтехнолог.
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"Солдаты будущего"
Он продолжил, что Россия намерена воевать десятилетиями. Ее план – это исключительно воевать. Им нужны наши дети как будущие солдаты.
"Они собираются их выращивать, чтобы потом с их помощью воевать против Европы. Ведь что они сделали с Донецком и Луганском? Все, подчеркиваю, все, кто остался 8 лет назад в Донецке и Луганске, когда им было по 10 – 12 лет, они все сейчас на войне, они всех мобилизовали", – подчеркнул Шейтельман.
По его словам, они мобилизовали весь Крым. Так они пытаются забрать всех наших детей, чтобы сделать их военными.
Мобилизация в России: последние новости
- В последнее время российский диктатор Владимир Путин часто появляется на публике и обращается к россиянам, рассказывая им, как идет спецоперация. Впрочем, правды в его словах традиционно не так много.
- России не хватает человеческого ресурса, чтобы вести эффективные боевые действия и претворять в жизнь мечты кровожадного диктатора Путина. В Луганской ОВА рассказали, как оккупанты мобилизуют украинцев на оккупированных территориях и вынуждают их воевать против ВСУ.
- Не секрет, что государство-агрессорка активно использует представителей национальных меньшинств как "пушечное мясо", бросая их на войну в Украине. Россияне их просто ненавидят.