Наоборот – оккупанты изо всех сил пытаются достичь поставленных целей. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заметил 24 Каналу, что для воплощения своих планов россияне используют как военный, так и дипломатический путь.

Какой замысел россиян?

Валерий Клочок объяснил, что для Путина сейчас важно наличие достаточного количества военных на фронте для того, чтобы проводить операции, штурмовать небольшими группами, брать под контроль все больше территорий Украины. Россия будет делать это, пока будет позволять экономика, которая сейчас в крайне плохом состоянии.

В частности, враг хочет получить полный контроль над четырьмя областями Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Они стремятся сохранить Крым под оккупацией.

Поэтому оккупанты рассматривают различные способы, как этого достичь. В частности, военным, дипломатическим. Когда Кремль говорит об условиях мира, то он имеет в виду также контроль над этими украинскими территориями.

Поэтому мы сейчас будем видеть немало подобных заявлений о готовности продолжать переговоры с Украиной различными способами. В частности, дипломатическим. Я считаю, они расценивают военное давление на Украину как часть переговорного процесса. Дипломатия и война для них – это тождественные вещи, которые должны продолжаться,

– предположил аналитик.

Сейчас для Москвы очень важно быстрее достичь своих целей. Один из путей, которые они для этого используют – это возобновление переговоров с Вашингтоном. Постоянно звучат заявления от различных российских представителей. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заговорил о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях.

Все сходятся во мнении, что действительно это будет вопросом номер один, который они сейчас будут продвигать на треке возобновления переговоров с Дональдом Трампом. Трамп очень чувствителен к этому. Ядерная риторика это показывает и со стороны Вашингтона, и со стороны Москвы,

– добавил эксперт.

