Россия 31 июля заявила о якобы захвате города Часов Яр Донецкой области, однако на самом деле это не так. Это концепция гибридной операции, которую враг проводит для определенных целей.

В частности, для того, чтобы дестабилизировать общество в Украине, вызвать недоверие украинцев к высшему военно-политическому руководству Украины. Это 24 Каналу отметил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

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Какие цели у россиян?

Андрей Ткачук отметил, что россияне ведут гибридную войну по концепции своей военной доктрины, которая разработана начальником генштаба России Валерием Герасимовым. Эта доктрина определяет очень простой комплекс работы.

На каждое физическое действие, например, штурмы Часового Яра, идет четыре информационно-психологических действия. То есть когда идут бои, например, в направлении Часового Яра, они наполняются рядом информационных атак, операций вокруг этих штурмов.

Та же информация является концепцией гибридной операции, которую проводит враг. Это нужно для дестабилизации общества, для того, чтобы все больше давить на информационном фоне на другие подразделения, и в целом порождать элемент недоверия к украинскому высшему военно-политическому руководству. Потому что мы понимаем, что рано или поздно от Часового Яра надо будет отойти,

– сказал офицер ВСУ.

Таким образом враг будет манипулировать, что якобы "они давно оккупировали Часов Яр, а украинская власть обманывала народ". То есть такие ИПСО нужны для воздействия на украинское общество.

Напомним, утром 31 июля Россия объявила о якобы "взятии" Часового Яра. Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг информацию. Он добавил, что ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы.

В ВСУ заявили, что Часов Яр остается под контролем Украины. В частности, город удерживает 24 ОМБр имени короля Даниила – несмотря на постоянные попытки оккупантов продвинуться.