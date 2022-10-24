Только политика и пропаганда: почему подрыв Каховской ГЭС не будет иметь военных последствий

Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и готовятся ее взорвать. При этом россияне могут цинично обвинить в теракте Вооруженные Силы Украины.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, подрыв дамбы Каховской ГЭС никак не поможет оккупантам Херсонской области.

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Почему россияне могут подорвать дамбу Каховской ГЭС

В частности, российские захватчики в своих планах взорвать ГЭС руководствуются отнюдь не военными соображениями.

Это только политика и пропаганда. Оккупанты надеются, что весь мир будет говорить именно об этом. Таким образом россияне прикрывают отступление из Херсона,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что именно поэтому захватчики и объявили так называемую эвакуацию из Херсона. Оккупанты пытаются делать вид, что не убегают, а "спасают" жизнь мирных жителей и военнослужащих.

Сдача Херсона – вопрос ближайших недель

Российский публицист добавил, что оккупанты уже осознали, что у них нет никаких шансов удержаться в Херсоне. Поэтому врут о том, что Украина готовит провокации на дамбе Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание от позорной сдачи Херсона.

Оккупантам нужно буквально смыть с информационного пространства водой из Каховского водохранилища такое "незначительное" событие, как исчезновение российских войск из Херсона,

– сказал политик.

Он добавил, что выход россиян из Херсона – это "вопрос ближайших недель". В то же время Пионтковский подчеркнул, что оккупантам вряд ли удастся ввести в заблуждение российское население. Ведь поражение российской армии на Херсонщине уже очевидно для всех.

Стрим Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите видео

Угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС: коротко