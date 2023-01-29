Почему оккупанты штурмуют Угледар: в ISW рассказали о новом наступлении России
Источник:ISW
Российские захватчики возобновили наступательные атаки в районе Угледара. Также оккупанты начали небольшие штурмы в Запорожской области и вокруг города Донецка.
Аналитики Института изучения войны предполагают, что локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей вероятно преследуют цель рассредоточить ВСУ и создать условия для наступления России на западе Луганской области.
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Россияне планируют провести несколько этапов наступательных действий
В отчете ISW говорится, что оккупанты пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово-Кременная, чтобы поспособствовать захвату Лимана Донецкой области.
Эксперты отмечают, что россияне могли бы попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решающего наступления, чтобы "обезопасить" Донбасс, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в направлении Славянска, если россиянам удастся захватить Бахмут.
Вероятно, оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет обеспечение "безопасности" границ Донецкой и Луганской областей. Предполагают, что эти этапы потребуют по времени от шести до 12 месяцев кампании, если они вообще возможны, учитывая прошлые российские оперативные модели действий на фронте.
В ISW также допускают более высокий уровень российской боевой мощи и возможностей, чем в начале войны.
Какая ситуация в Угледаре: последние новости
- Российские военные сейчас пытаются сделать все возможное для того, чтобы захватить Угледар. В ВСУ рассказали о потерях врага.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый 28 января отметил, что за минувшие сутки враг потери свыше 240 бойцов.
- Также по его словам, враг нанес 299 ударов. Для этого использовал все существующие системы залпового огня, артиллерию. Зафиксировали также 34 штурма. Но ни один из них не увенчался успехом.
- Недавно в ВСУ показали, как сейчас выглядит Угледар после постоянных ударов врага.
- 27 января британская разведка отметила, что захватчики врут о своих успехах в районе Угледара и Орехова.
- По данным разведчиков, российские подразделения, вероятно, совершили локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия действительно достигла каких-либо существенных успехов.
- В британской разведке отметили, что существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты.