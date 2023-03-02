"Будут бунты и куча проблем": Россия сама развалит армию, мобилизовав зэков

Ранее по российскому законодательству люди, не отбывшие полностью наказание в тюрьме, не имели права вступать в регулярную армию. Однако "закон" в России понятие несколько эфемерно, поэтому преступников начали отправлять на войну в Украину, ведь видят в этом несколько преимуществ.

Об этом в интервью 24 Канала рассказала офицерша ВСУ, командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь. Она заметила, что зэки стали важным винтиком в российских коррупционных схемах.

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Известен факт, что вся система госуправления России держится на коррупции. По словам Бигарь, армия зэков – это определенное количество безответных лиц, которые не будут жаловаться, не получили бронежилет или лопату, не будут жаловаться, что получили незаконный приказ и тому подобное.

На них можно списывать огромное количество БК и других средств – это "шикарная кормушка", отметила военная. Можно написать, что им дали 10 тысяч патронов, на самом деле тысячу, но они будут молчать.

Пригожин открыл эту лавочку и понял, что на них можно неплохо зарабатывать как авторитет, так и деньги. Как вы думаете, российские чиновники, увидев такую кормушку, смогут пройти мимо спокойно? Отнюдь. Они решили приватизировать в государство эту идею, и государством дальше набирать зэков,

– добавила военная.

Сами попадут в свою ловушку

Бигар подчеркнула, что в таком плане был определенный просчет. Ведь для армии зэков необходима также армия надзирателей.

Это нарушители закона, им непонятно, как можно подчиняться уставам, правилам, кодексам чести и т.д. У них есть цель либо убежать, либо удовлетворить свой правонарушительный наклон,

– сообщила бойчина.

Теперь Россия, решившая в регулярную армию набирать таких зэков, попадет сама в свою ловушку, убеждена Бигарь. Ведь эти заключенные впоследствии "будут поднимать бунты против военного руководства и повлечь за собой кучу проблем", поэтому Россия сама приведет свою армию к упадку.

Полное интервью с "Ведьмой": смотреть видео

Хотят взять количеством, но этого маловато

Военная отметила, что для обороны, даже не для наступления, а только для обороны линии фронта России, необходимы огромные человеческие ресурсы, которые там никогда не считали. Мобилизация для них никогда не являлась проблемой. Если люди отказываются служить, они идут в тюрьму, а из тюрьмы уже автоматически опрокидываются на фронт. Своеобразный замкнутый круг.

К тому же личный состав русской армии не мотивирован. Армия разворована, она не в состоянии обеспечить всем необходимым своих солдат, подчеркнула "Ведьма". Она отметила, что помимо количества важными показателями армии является технологичность и умение администрировать боевые действия.

С той системой администрирования, которая у них есть сегодня, они могут положить там хоть несколько миллионов россиян, но победы не одержат,

– резюмировала Бигарь.

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