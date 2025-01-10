Дело не в России и Китае: Трамп может спровоцировать новую тотальную войну

Новоизбранный президент США в последнее время удивляет неоднозначными заявлениями. Максимально странно атаковать союзников, если враги совсем не там.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Трамп вместе со "вторым президентом" Илоном Маском буквально пытаются расшатать ситуацию в разных странах.

Смотрите также Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Почему Трамп так себя ведет

Как отметил Шейтельман, кажется, будто и Трамп, и Маск решили вдвоем захватить мир. И есть вопрос, действительно ли Трамп хочет "сделать Америку снова великой" таким образом.

В 19 веке Штаты захватили около половины территории Мексики. И есть вопрос. Изменилось ли что-то в мире с тех пор? Так можно? Трамп, видимо, считает, что можно,

– сказал Шейтельман.

Ситуация с Гренландией вообще выглядит довольно странной. Дания является одним из ближайших партнеров США. И Штаты уже имеют собственную авиабазу в Гренландии. В любом случае можно было бы договориться о расширении контингента. Но тут идет какой-то шантаж.

Интересно, что до 5 ноября, когда состоялись выборы президента США, Трамп вообще не позволял себе таких заявлений. А уже после того может казаться, что его немного "понесло".

Получается, что Трамп хочет напасть на партнера по НАТО. Это же приведет к тотальной войне в Атлантике. Тут уже дело даже не в России или Китае. Тут есть угроза тотальной войны в Атлантике. После 5 ноября Трамп говорит не о тарифах, эмигрантов, а о захватнических войнах. И это произошло тогда, когда рядом появился Илон Маск,

– отметил Шейтельман.

Напомним, в течение последних недель Дональд Трамп сделал ряд странных заявлений. В частности он снова начал говорить о покупке Гренландии, которая является территорией Дании. Впоследствии он даже не исключил возможность военного сценария захвата Гренландии и Панамского канала.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет обсудить с Трампом его заявления по Гренландии. Она подчеркнула, что нет оснований считать, что США собираются осуществить вторжение на остров.