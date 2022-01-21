Зачем ждать эскалации, – Зеленский выступает за немедленное введение санкций против России

Владимир Зеленский призвал партнеров к немедленному введению санкций против России. Ведь ждать эскалации – неправильная и недейственная стратегия.

Зачем санкции после того, как мы потеряем всю Украину – Зеленский

Ограничения против Кремля важно применить до начала вторжения. Об этом украинский президент заявил в интервью.

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Партнеры говорят, что завтра может начаться война, и тогда будут применены мощные санкции. Но почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции, после того как мы потеряем всю территорию Украины?

– подчеркнул президент.

Зеленский считает, что ограничения после нападения уже не будут действенными и не сдержат Россию. Ведь санкции — превентивный инструмент. Их можно применить, а затем отменить.

"Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? На вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было", – объяснил политик.

Будет ли эффект у отключения России от SWIFT

На вопрос журналиста о том, эффективным ли было бы отключение России от международной системы переводов SWIFT, Зеленский ответил, что партнеры должны иметь единое мнение. Ведь Германия уже выступила против подобных ограничений. Украинский президент не понимает, почему мир не объединился вокруг идеи с санкциями.

Он подчеркнул, что если Украина будет защищаться от одной из самых мощных армий в мире, то это будет масштабная война. В ней пострадают и Киев, и Москва. Кроме того, миграционный кризис коснется соседних европейских стран.

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