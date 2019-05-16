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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Зачем Вакарчуку политика и сможет ли он пройти в Раду: мнение политолога

      Актуальное интервью 106 Читати новину українською

      О партии Вакарчука "Голос", их шансах прийти к власти, отношениях Коломойского и Зеленского, роспуске Рады и первых шагах нового президента в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

      О походе Вакарчука во власть

      – Партия "Голос" Святослава Вакарчука имеет позиции правоцентристской партии либерального толка. Если послушать самого музыканта и его команду, то можно понять идеологические рамки, в которых будет двигаться политическая сила.

      Читайте также: Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"

      – Перспективы партии Вакарчука лучше, чем рисуют социологи. Потому что любое исследование до того, как политик заявил, что пойдет во власть, оно демонстрирует лишь определенные надежды, намерения и это очень некорректно. Если мы посмотрим социологию новоизбранного президента Владимира Зеленского до того, как заявил, что пойдет в политику, то он был аутсайдером.

      – Если мы бы посмотрели социологию по Игорю Смешко за год до выборов, то тоже было понятно, что это абсолютный аутсайдер. Потом увидели обратную картинку. Поэтому, скорее всего, реальную поддержку Вакарчука увидим где-то через две-три недели после того, как он объявил о своих амбициях.

      голос вакарчук вибори
      Представители партии "Голос"

      – Надо смотреть, есть ли потолок для рейтингов, потому что вполне вероятно, что Вакарчук может претендовать на избирателей, которые условно не нашли своего кандидата во втором туре президентских выборов. Также он может забрать тех избирателей, которые голосовали за Петра Порошенко как за меньшее зло по сравнению с Владимиром Зеленским.

      – У новоизбранного президента он может забрать того избирателя, который находится на Западной и Центральной Украине, младшего и среднего возраста, для которого Зеленский был меньшее зло по отношению к Порошенко. Это 15-20%.

      – Святослав Вакарчук всегда находился в общественно-политическом поле и в статусе лидера мнения. Поэтому от политики далеко он не отходил, но и не погружался. Наверное, он сделал выводы из прошлого похода к власти и понял, что в политику надо идти в субъектном состоянии, а не объектном. И поэтому сейчас решил создать свою политическую силу. Судя по тому, что он говорил – это будет не тот Вакарчук, что 15 лет назад.

       

      Отношения Коломойского и Зеленского

      – Если суд вынесет решение в пользу интересов Игоря Коломойского, и не в одной инстанции, то все скажут: понятно, что президент от Коломойского и суды куплены. Если решения будут не в интересах олигарха, то скажут: поссорились, и президент пытается от него дистанцироваться. Это опять же политическая мотивированность и Коломойский пойдет в международные суды доказывать, что это была политическая мотивированность, ведь их тесно связывали.

      – В этой ситуации Зеленскому важно дистанцироваться и занять прогосударственную позицию. Более того, уже сейчас видно несколько точек разлома у них с Коломойским. Визит Коломойского в Украину – это не столько предмет переговоров и договоренностей с Зеленским, сколько инструмент давления на него.

      Почему Зеленскому невыгодна определенная дата инаугурации

      Международные гости не успеют приехать, будет представленность не в том объеме, в котором хотели бы. Организовать что-то грандиозное за четыре дня тоже будет очень сложно. Команда Зеленского готовилась к инаугурации на выходной день.

      "Планы провести инаугурацию в выходной день были связаны с улицей, а именно, чтобы люди могли собраться. Теперь это понедельник – рабочий день. Во-первых, большого количества людей собрать не удастся, во-вторых, перекрытие улиц может быть воспринято крайне негативно, а с этого начинать свою президентскую каденцию было бы не очень разумно.

      Чего ждать Раде после инаугурации Зеленского

      – После объявления даты инаугурации 20 мая парламент поставил Зеленского перед выбором – распускать Раду или нет. В любом случае Зеленскому придется оправдываться перед собственными избирателями.

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      – Если он распустит парламент, то ему нужно будет объяснить, что же такого сделала Верховная Рада, что надо ее распускать? Если он не запустит механизм досрочных выборов, то он должен объяснить собственным избирателям, почему он, имея неделю для того, чтобы распустить Раду, этого не делает.

      Пять первых шагов Зеленского: реально ли их выполнить

      Социологические службы сформировали список из пяти первых шагов, которые ожидают от экс-шоумена украинцы.

      Что требуют украинцы?

      1. Подать в Верховную Раду законопроект, отменяющий депутатскую неприкосновенность не только депутатов, но и судей и президента.
      2. Обеспечить возвращение украинских военнопленных.
      3. Инициировать роспуск Верховной Рады.
      4. Гарантировать стабильность украинской валюты.
      5. Закончить войну на Донбассе.

      – Все эти шаги чрезвычайно важны для Украины, однако не все люди понимают последствия этих действий. Например, вопросы войны и мира. К сожалению, война стала раздражителем для украинского общества. Этот раздражитель дезориентирует людей и сеет тревогу. Более того, рядовой гражданин не знает, что он может сделать, чтобы приблизить конец войны на украинских условиях.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игорь Коломойский Партия Голос Парламентские выборы 2019 Приватбанк
      Источник: 24 канал
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