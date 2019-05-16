Навіщо Вакарчуку політика та чи зможе він пройти до Ради: думка політолога

Про партію Вакарчука "Голос", їх шанси пройти до влади, стосунки Коломойського та Зеленського, розпуск Ради та перші кроки нового президента – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

Про похід Вакарчука до влади

– Партія "Голос" Святослава Вакарчука має позиції правоцентриської партії ліберального толку, які були окреслені. Якщо послухати самого музиканта і його команду, то можна зрозуміти ідеологічні рамки, в яких буде рухатися політична сила.

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– Перспективи партії Вакарчука кращі, ніж малюють соціологи. Тому що будь-яке дослідження до того, як політик заявив, що піде до влади, він демонструє лише певні сподівання, наміри і це дуже некоректно. Якщо ми подивимося соціологію новообраного президента Володимира Зеленського до того, як заявив, що піде в політику, то він був аутсайдером.

– Якщо ми б подивилися соціологію по Ігорю Смішку за рік до виборів, то теж було зрозуміло, що це абсолютний аутсайдер. Потім побачили зворотню картинку. Тому, скоріше за все, реальну підтримку Вакарчука побачимо десь за два-три тижні після того, як він оголосив про свої амбіції.



Представники партії "Голос"

– Треба дивитися, яка є стеля для набрання рейтингів, тому що цілком ймовірно, Вакарчук може претендувати на виборців, які умовно не знайшли свого кандидата в другому турі президентських виборів. Також він може взяти тих виборців, які голосували за Петра Порошенка, як за менше «зло» по відношенню до Володимира Зеленського.

– У новообраного президента він може взяти того виборця, який знаходиться на Західній та Центральній Україні, молодшого та середнього віку для якого Зеленський був менше зло по відношенню до Порошенка. Це 15-20%.

– Святослав Вакарчук завжди перебував у суспільно політичному полі і в статусі лідера думки. Тому від політики далеко він не відходив, але й не занурювався. Напевно, він зробив висновки з минулого походу до влади і зрозумів, що в політику треба йти в суб'єктному стані, а не об'єктному. І тому зараз вирішив створити свою політичну силу. Судячи з того, що він говорив – це буде не той Вакарчук, що 15 років тому.

Стосунки Коломойського та Зеленського

– Якщо суд виправдає інтерес Ігоря Коломойського і не в одній інстанції. То всі скажуть: зрозуміло, що президент від Коломойського і суди куплені. Якщо рішення будуть не в інтересах олігарха, то скажуть: посварилися і президент намагається від нього дистанціюватися. Це знову ж таки політична вмотивованість і Коломойський піде в міжнародні суди доводити, що це була політична вмотивованість, бо їх тісно пов’язували.

– У цій ситуації Зеленському важливо дистанціювватися і зайняти продержавницьку позицію. Більше того, вже зараз видно кілька точок розлому у них з Коломойським. Візит Коломойського в Україну – це не стільки предмет перемовин і домовленостей із Зеленським, скільки інструмент тиску на нього.

Чому Зеленському невигідна визначена дата інавгурації

Міжнародні гості не встигнуть приїхати, буде представленість не в тому обсязі, в якому хотіли б. Організувати щось грандіозне за чотири дні теж буде дуже складно. Команда Зеленського готувалась до інавгурації на вихідний день.

"Плани провести інавгурацію на вихідний день були пов'язані з вулицею, а саме, щоб люди могли зібратись. Тепер це понеділок – робочий день. По-перше, великої кількості осіб зібрати не вдасться, по-друге, перекривання вулиць може бути сприйнято вкрай негативно, а з цього починати власну президентську каденцію було б не дуже розумно.

Чого чекати Раді після інавгурації Зеленського

– Після оголошення дати інавгурації 20 травня парламент поставив Зеленського перед вибором – розпускати Раду чи ні. В будь-якому випадку Зеленському прийдеться виправдовуватись перед власними виборцями.

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– Якщо він розпустить парламент, то йому потрібно буде пояснити, що ж такого зробила Верховна Рада, що треба її розпускати? Якщо він не запустить механізм дочасних виборів, то він має пояснити власним виборцям, чому він маючи тиждень для того, аби розпустити Раду цього не робить.

П'ять перших кроків Зеленського: чи реально їх виконати

Соціологічні служби сформували список з п'яти перших кроків, які очікують від екс-шоумена українці.

Що вимагають українці?

Подати до Верховної Ради законопроект, що скасовує депутатську недоторканість не лише з депутатів, але й з суддів та безпосередньо президента. Забезпечити повернення українських військовополонених. Ініціювати розпуск Верховної Ради. Гарантувати стабільність української валюти. Закінчити війну на Донбасі.

– Усі ці кроки є надзвичайно важливими для України, проте не всі люди розуміють наслідки цих дій. Наприклад, питання війни та миру. На жаль, війна стала подразником для українського суспільства. Цей подразник дезорієнтує людей і сіє тривогу. Ба більше, пересічний громадянин не знає, що він може зробити, аби наблизити кінець війни на українських умовах.